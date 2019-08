Marseille-Naples (0-1) - Un OM petit bras cède face à Naples

Pour son tout dernier match de préparation ce dimanche, Marseille a dû s’incliner contre Naples ce à domicile.

Une semaine avant la reprise du championnat et la réception de Reims, l’OM de Villas-Boas s’offrait un ultime test préparatoire, ce dimanche contre le vice-champion d’ . Lors d’une rencontre jouée au Vélodrome et devant environ 45000 spectateurs, les Phocéens ont fourni une prestation moyenne et ont dû céder sur la plus courte des marges.

Marseille s’est présenté à ce match sans deux joueurs importants. Florian Thauvin et Luiz Gustavo n’étaient pas opérationnels. C’était problématique pour l’animation offensive, mais derrière l’équipe phocéenne a évolué avec l’ensemble de ses titulaires, si on prend en compte l’entrée de la recrue Alvaro Gomez à la pause.

90'+3 C'est fini, un OM encore un peu juste s'incline face à (0-1). Les Olympiens ont montré un visage intéressant sur certaines phases, mais ça n'a suffit face à une équipe napolitaine plus expérimentée. Prochain rendez-vous samedi pour le début du championnat #OMNapoli — Le Phocéen (@lephoceen) August 4, 2019

Une seconde période délicate

Au final, la logique a été respectée puisque les Marseillais ont été plutôt rassurants défensivement, tandis que devant ils ont beaucoup peiné pour se montrer dangereux. L’homologation du transfert de Dario Benedetto, programmée lundi, ne devrait pas leur faire de mal dans cette optique. En terme d’occasions nettes, on ne pourra relever que deux tentatives en 90 minutes de jeu. Une frappe enroulée du jeune Chabrolle (24e) passée tout près du cadre, et aussi une reprise contrée de Valère Germain (85e).

De l’autre côté, et comme on pouvait s’y attendre, Steve Mandanda a eu un plus de travail. Le nouveau capitaine a dû se déployer dès la 11e minute pour repousser un brillant tir de Lorenzo Insigne. Le champion du monde n’a en revanche rien pu faire sur la frappe sèche de Dries Mertens à la 39e, consécutive à une remise de José Callejon.

En somme, Villas-Boas a encore beaucoup de travail à faire pour offrir un visage séduisant à sa formation. Y compris sur le plan physique, car curieusement ses protégés sont apparus beaucoup moins frais que leurs opposants du jour en fin de partie. « Il va falloir rectifier quelques petits détails, mais on est sur la bonne voie, a reconnu Mandanda au micro de Canal+. On aurait aimé finir sur une victoire, mais il y a eu de très bonnes choses, On voit qu’on n’est pas trop mal ».