Marseille-Monaco : tout ce qu'il faut savoir sur l'affiche de la 20e journée de Ligue 1

L'OM reçoit l'AS Monaco ce dimanche (21h00) pour clore la 20e journée de Ligue 1. Voici toutes les informations concernant la rencontre.

Alors que le mercato hivernal bat son plein pour l'AS Monaco qui a enregistré ces dernières heures les arrivées de Cesc Fabregas et William Vainqueur, c'est le calme plat qui domine à Marseille. Pourtant, Rudi Garcia et ses hommes sont soumis à la pression des résultats plus que moyens des denières semaines. L'ASM, toujours en position de relégable, se présente au Vélodrome dans la peau d'une équipe en rédemption tandis que les hôtes, sixièmes, ont besoin de points pour continuer d'accrocher les places européennes et un podium qui s'éloigne.

Les blessures

Côté monégasque, l'agitation autour du mercato compense un peu le nombre toujours imposant de blessés. Thierry Henry devra donc se passer de plusieurs joueurs qui manquent toujours à l'appel : Pietro Pellegri, Jordi Mboula; Almamy Touré, Willem Geubbels, Adama Traoré, Andrea Raggi, Nacer Chadli, Ronaël Pierre-Gabriel, Jean-Eudes Aholou, Kévin Ndoram, Stevan Jovetic et Djibril Sidibé.

Les équipes probables

Pour l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia n'a à déplorer aucune blessure. Il ne pourra cependant pas compter sur Hiroki Sakai, retenu avec le Japon pour la Coupe d'Asie.

Où et quand voir le match ?

Le match a lieu au Stade Orange Vélodrome à Marseille dimanche 13/01/2019. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 et sera diffusé sur Canal+.

Les meilleurs Opta facts de la rencontre