Marseille, Mandanda : "Nous allons tout donner"

L'OM va tenter d'accrocher sur le fil une qualification inespérée pour la Ligue Europa et Steve Mandanda s'est exprimé.

Sans conviction et donc un peu à l'image de son club cetet saison en Ligue des Champions, Steve Mandanda a expliqué, en conférence de presse ce mardi, que l'OM allait tenter d'accrocher in extremis un strapontin pour la , même si le club phocéen n'aura pas son destin en mains lors du déplacement à mercredi.

"Il faut rester focus sur le match face à City et tout faire pour gagner. On aura le temps après ce match de faire l'analyse de notre parcours en Ligue des Champions. On sait qu'on n'a pas notre destin en main, c'est pour ça qu'on doit tout faire pour gagner, après on verra. Il y a une possibilité de jouer la C3, mais ce n'était pas l'objectif initial. C'est surtout au moins donner une belle image de l'OM", a estimé le portier marseillais devant les médias avant le match de mercredi soir.

L'article continue ci-dessous

La situation n'est pas franchement à l'avantage du vice-champion de à l'orée de cette ultime journée de la phase de poules de la C1.

En effet, en l'état actuel des choses, Marseille se trouve à égalité de points avec l' mais la différence de buts particulière avantage le club hellène (1-0 à l'aller en Grèce), qui recevra dans le même temps une équipe de Porto déjà qualifiée.

Le coach olympien André Villas-Boas a lui aussi évoqué la prochainé échancé de l'OM, avec ce match face à une équipe de City qui même remaniée, reste redoutable :« A City, il y aura beaucoup de changements, mais l’équipe B de City est trop forte. On parle de Mahrez, Silva, Gundogan, Fernandinho, Dias, Garcia, Cancelo. Toutes les options sont de top niveau. Je dois attendre la qualification qui ne dépend pas de nous. C’est vrai que c’est plus dur parce que tu joues jeudi et dimanche. Mon expérience à Porto et au Zenit s’est bien pacsée. Il faut se qualifier, que Porto nous fasse une faveur et qu’on reparte avec un point. Ça va être dur de jouer contre City, même leur deuxième équipe est toujours compétitive. Porto est un grand club et va essayer de faire mieux. Mais le problème, c’est qu’ils vont faire beaucoup de changements en vu du championnat et l’Olympiakos ne dépend que de lui. On doit attendre, on peut rien faire. Mais on doit être au meilleur niveau possible pour ramener que chose de City », a ainsi confié AVB en conférence de presse.