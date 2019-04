Marseille - Garcia : "On veut gagner à Bordeaux, le reste n'est pas important pour nous"

Marseille se déplace à Bordeaux ce vendredi (20h45), où il n'a plus gagné depuis 1977. La victoire est impérative pour continuer de croire au podium.

Rudi Garcia s'est présenté en conférence de presse ce jeudi après-midi, à la veille du déplacement de Marseille à dans le cadre de la 31e journée de . A l'approche de ce match capital pour les Olympiens, il est revenu sur l'actualité du club.

Sur les absents

"Si les joueurs sont aussi motivés que le coach, je pense qu'on fera un bon résultat, ça c'est sûr. Bouna [Sarr] est suspendu et on a des incertitudes pour Mario Balotelli et Lucas Ocampos, qui ont des problèmes musculaires."

Sur la contre-performance contre Angers (2-2)

"Lors du dernier match pendant 35 minutes on a vu de la fluidité entre la défense et l'attaque, maintenant il faut être capables de le faire sur tout un match. Ce qui faut c'est que cela ne se reproduise plus, on verra demain à Bordeaux. Il faut être capables d'attaquer pendant 95 minutes et de pas s'arrêter à 2-0."

Sur la possibilité de finir sur le podium

"Avant de penser à rattraper huit points, il faut déjà qu'on dépasse celui qui est devant nous, c'est-à-dire Saint-Etienne. Il n'y a que le fait de mettre fin à cette interminable attente de gagner à Bordeaux qui m'anime moi et qui doit animer les joueurs. Je pense que toute série a une fin et plus elle dure plus elle se rapproche de sa fin, faisons en sorte d'être ceux qui y mettent fin."

Sur sa situation sur le banc de l'OM

"Mon cas personnel n'est pas important, ce qui compte c'est l'équipe, moi je mets toute mon énergie, toute ma détermination à gagner le prochain match et ensuite il y en aura sept autres. Vous n'arriverez pas à nous diviser avec les dirigeants. On veut gagner à Bordeaux, le reste ce n'est pas important pour nous."

Sur le possible retour de certains cadres dans le XI

"C'est à eux de montrer qu'ils ont envie de rentrer dans l'équipe par leur implication sur le terrain. Contre Angers Adil [Rami] est rentré comme on avait deux défenseurs absents. Comme je vous l'ai dit, je compte sur tout le monde. On aura besoin de la mobilisation de tout le monde et qu'on pousse tous dans le même sens."

Sur Mario Balotelli qui ne marque (presque) qu'à domicle

"C'est un peu plus dur pour toutes les équipes de jouer à l'extérieur, mais j'espère que demain Mario sera opérationnel et qu'il pourra marquer à Bordeaux. Je pense qu'il n'est pas encore à 100% sur le plan physique, il a joué 90 minutes sur le dernier match [contre Angers] pour essayer de marquer le 3e but. Il peut aussi faire mieux en terme de jeu avec ses coéquipiers, en terme d'implication défensive, même s'il fait des efforts et il écoute ce qu'on lui demande."

Sur Florian Thauvin, sorti sous les sifflets samedi

"C'est un de nos top players, qui a porté l'équipe à bout de bras avec Dimitri [Payet] notamment en première partie de saison. On peut espérer que si on retrouve un Florian Thauvin à son meilleur niveau sur les huit derniers matches on aura plus de chances de gagner. Il est très motivé pour continuer à travailler et même travailler plus parce qu'on sait qu'il n'y a que par le travail qu'on retrouve cette qualité de jeuet cette efficacité."