Marseille - Garcia : "Je vais surveiller l'attitude de mes joueurs"

L'entraîneur marseillais a tenu à faire passer un message à ses joueurs à la veille du déplacement à Strasbourg ce vendredi (20h45).

Marseille se déplace à ce vendredi (20h45) avec encore un maigre espoir de se qualifier pour la prochaine en cas de quatrième place. Il faudra pour cela s'imposer à tout prix pour tenter de revenir sur Saint-Etienne, qui compte cinq points d'avance et doubler . Quatre jours après la défaite à domicile contre , Rudi Garcia s'est exprimé sur l'actualité de son groupe.

Sur son discours après la défaite contre Nantes

"J'ai dit aux joueurs ce que je pensais. Je crois qu'ils ont compris mon mécontentement. Mais on est tous responsables de cette défaite. Je prends aussi ma part de responsabilité. Maintenant, le problème est qu'on court encore plus derrière les autres. On s'est mis en plus grande difficulté avec cette erreur contre Nantes. On était cinquièmes, on est désormais sixièmes. Il faut donc déjà repenser à la quatrième place. Cinquième ou sixième, ça ne vaut plus rien du tout. Il faut se donner les moyens de gagner à Strasbourg pour continuer à y croire."

Sur comment il aborde ces quatre derniers matches

"J’ai beaucoup tenté, des fois ça a fonctionné, des fois non. Il reste quatre matches et douze points. Notre position s'est compliquée dans un contexte compliqué. J'aurai un oeil très attentif sur le comportement de mes joueurs. Ils portent l'écusson de l'OM. Ils ont le devoir de tout donner. Je vais encore être plus attentif après Nantes, je vais surveiller encore plus l'attitude de mes joueurs. À l’heure du bilan, c’est ce que je vais observer, voir qui donne tout pour l’OM et qui ne le donne pas. Mon rôle est de les protéger mais d'être aussi très vigilant pour qu'ils donnent tout par rapport à ce maillot. On ne doit pas penser à son cas personnel mais bien à Strasbourg."

Sur les propos du président, Franck McCourt

"Il a eu un discours de patron. Il a tout déclenché pour que ce club espère de nouveau avec son arrivée. S'il n'était pas venu, je ne sais pas ce qu'il se serait passé. Je lui avais demandé qu'il s'exprime vis-à-vis du groupe et du staff. On est tous concerné par ses propos."

Sur Mario Balotelli, coupable d'un vilain geste sur Diego Carlos contre Nantes

"Je fais confiance aux gens : il m'a dit que son geste n'était pas volontaire. Mais une chose est certaine, Mario est également victime de l'intelligence de ses adversaires. Moi-même, quand je jouais contre lui, je disais à mes joueurs de le provoquer pour le faire disjoncter. Mario est très exposé. Mais je le trouve plus sage et réfléchi. Il faut arrêter de tirer dans le même sens. Il ne joue pas non plus contre des anges ! Il ne doit pas répondre aux provocations. Lui n'est pas un tricheur, en tout cas. Il ne se roule pas cinq fois par terre quand il prend la moitié d'un coup. C'est rarement lui qui dégaine le premier."