Marseille - Frank McCourt "veut encore investir" selon un proche de l'Américain

En raison de l’absence probable de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Frank McCourt devrait investir pour relancer son équipe.

La saison prochaine s’annonce compliquée pour l’ . Suite aux récentes contre-performances face à Angers (2-2) puis (0-2), les Phocéens - qui comptent 8 points de retard sur la 3e place à 7 journées de la fin du championnat - ne joueront probablement pas la Ligue des Champions en septembre, et leur place en n'est, à l'heure actuelle, pas encore garantie. Et en plus de la difficulté que cela engendrera dans le recrutement, l’OM se prive également de ressources financières non négligeables.

Un manque à gagner d’au moins 40 millions d’euros, lesquels auraient fait du bien aux comptes de l’OM pour répondre aux exigences de l’UEFA, qui surveille toujours le club phocéen dans le cadre du fair-play financier... De quoi décourager le propriétaire américain, Frank McCourt ? Loin de là ! Dans les colonnes de La Provence, un proche du boss marseillais a rassuré les supporters, qui espèrent retrouver le goût de la victoire et une équipe cohérente la saison prochaine.

"McCourt changera si les résultats ne sont pas là"

"Il veut encore investir. Il ne se satisfera pas de résultats qui ne sont pas ceux escomptés", a révélé l’entourage de McCourt, qui expliquait l'été dernier vouloir investir dans le recrutement de jeunes joueurs, dans le quotidien régional. Reste à savoir combien… À ce sujet, aucune information n'a été donnée par nos confrères. Dans tous les cas, on peut penser que l’OM tentera de se séparer de quelques gros salaires pour pouvoir recruter, et une possible grosse vente de Florian Thauvin ne fera pas de mal aux finances marseillaises. De son côté, McCourt fera-t-il un effort pour tenter de conserver Mario Balotelli ? C’est une possibilité.

Quid du président Jacques-Henri Eyraud et de son entraîneur, Rudi Garcia ? Seront-ils présents à la tête de l’OM pour profiter des investissements de leur propriétaire américain ? "McCourt est pragmatique et changera si les résultats ne sont pas là", a glissé son entourage dans La Provence. Pour l’instant, la tendance est donc au changement sur la Canebière.