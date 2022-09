Marseille - Francfort : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

L’OM accueille l’Eintracht ce mardi au Vélodrome avec comme espoir de lancer sa saison européenne.

Impressionnant en Ligue 1 où il n’a filé que deux petits points depuis l’entame de la saison, l’Olympique de Marseille l’est un peu mois en Ligue des Champions. Le vice-champion de France a entamé par un revers son parcours dans cette épreuve. La prestation à Tottenham n’était pas infâmante, mais le compteur de points reste bloqué à zéro et il va falloir y remédier.

Une belle opportunité à saisir pour l'OM

Les Olympiens se mesurent ce mardi à Francfort, une équipe qui n’est pas en ce mieux puisqu’elle multiplie les faux-pas. L’occasion parait donc idéale afin de se relancer et aller chercher le succès qui permettrait d’aborder la suite avec confiance et sérénité. Sur ce qu’il montre depuis quelques semaines, les hommes de Tudor ont les moyens d’obtenir le résultat qu’ils convoitent. Et l’appui du bouillonnant public du Vélodrome ne pourrait que les aider dans cette optique.

Cela faisait très longtemps que les supporters marseillais n’ont pas vécu de grandes soirées européennes, en raison du Covid. Et il faut remonter encore plus loin pour retrouver la trace d’un succès en C1 célébré avec leurs joueurs. Une attente à laquelle il est grand temps d’y mettre fin. Avec la présence d’Alexis Sanchez, de retour de suspension, les Phocéens disposent des atouts nécessaires afin de prendre leur envol. Gage à eux de ne pas gâcher cette belle occasion.

Les compositions probables :

Marseille : Lopez ; Balerdi, Bailly, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Payet, Guendouzi, Alexis Sanchez.

Eintracht Francfort : Trapp - Knauff, Lucas Mélo, Ndicka, Pellegrini - Jakic, D. Sow ; Kolo Muani, Kamada, Gotze ; Maury.

Où voir le match ?

La rencontre entre l'OM et l'Eintracht Francfort sera diffusée sur Canal+ ce mardi, à partir de 21 heures (française). Il sera aussi possible de voir le match en streaming sur la plateforme MyCanal.