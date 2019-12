Marseille, Florian Thauvin meilleur dribbleur de la décennie !

D'après Opta, Florian Thauvin est le joueur à avoir réussi le plus grand nombre de dribbles depuis 2010 (485).

485 - @FlorianThauvin 🇫🇷 a réussi 485 dribbles en lors de cette décennie, au moins 68 de plus que tout autre joueur. Feinte 🌪️.@OM_Officiel #Opta2010s pic.twitter.com/svmmt61XaM — OptaJean (@OptaJean) December 24, 2019

Et, en , personne n'est plus habile en matière de dribbles que le joueur phocéen, pourtant indisponible depuis le début de l'exercice. Thauvin a même réussi 68 dribbles de plus que tout autre joueur de L1 sur la période.

Courtisé par Valence l'été dernier, l'ailier droit des Phocéens s'est gravement blessé à la fin du mois d'août alors qu'il n'avait disputé qu'un seul match de Ligue 1 en raison d'une blessure à la malléole durant la préparation.