Marseille - Eyraud sur Balotelli : "6 mois ? C'était la volonté des deux parties"

Le président marseillais a expliqué pourquoi Mario Balotelli n'avait signé que pour 6 mois sur la canebière.

C'est désormais officiel, Mario Balotelli est un joueur de Marseille jusqu'à la fin de la saison. Un contrat particulièrement court pour l'attaquant italien, qui n'a pas manqué de soulever les interrogations.

"Pourquoi 6 mois ? C'était la volonté des deux parties. Le joueur était libre dans six mois. On avait envie de travailler ensemble sur cette période. On verra en juin. Pour le moment, il est question de 6 mois", a répondu Jacques-Henri Eyraud, le président olympien. Le joueur arrivait en effet en fin de contrat à Nice à l'issue de la saison, et rien n'empêchera donc Marseille de lui proposer un nouveau contrat d'ici là.

Lui aussi interrogé sur sa volonté de s'inscrire dans la durée à Marseille, le principal intéressé n'a pas souhaité en dire plus. "Pour mon futur, mon objectif c'est finir cette conf, aller m'entraîner et voir si je peux jouer vendredi."