Marseille - Eyraud : "Le podium ? Il ne faut pas plus de deux défaites"

Le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, s'est projeté sur la fin de saison de son club, qui espère accrocher le podium.

Terminer sur le podium pour disputer la prochaine , tel est l'objectif que s'était fixé l' cette saison. Après une période compliquée au début de l'hiver, les Olympiens se sont désormais bien redressés et pointent à la quatrième place du championnat, à six points de .

"On est toujours en course [pour la Ligue des champions]", précise Jacques-Henri Eyraud, interrogé par Le Dauphiné. "Ce qui est certain, à dix journées de la fin, avec la défaite qu’on vient de subir contre Paris (1-3), il ne faut pas plus de deux défaites. Les perspectives sont réelles mais difficiles pour aller chercher cette qualification pour la Ligue des champions. Tout le monde est extrêmement mobilisé. On y croit. On reçoit Lyon à la maison, ça va être un match extrêmement important."

"Il y aura des départs"

Le président marseillais est également revenu sur le mercato de son club l'été dernier (arrivées de Duje Caleta-Car, Nemanja Radonjic ou encore Kevin Strootman), avant de se projeter sur celui de l'été prochain, conditionné par la qualification en coupe d'Europe. "Ce que je sais, c’est qu’un recrutement se juge à la fin de la saison. Si nos objectifs sont atteints ou pas, c’est aussi simple que ça. On a attiré des grands joueurs sans être en Ligue des champions, on continuera à le faire."

"La quasi-totalité des clubs équilibrent leurs comptes ou gagnent de l’argent en vendant leurs meilleurs talents. Plutôt que de faire ça, ce qui aurait affaibli l’équipe, on a décidé de continuer à renforcer l’équipe sans céder de joueurs. On a eu une opportunité avec Zambo Anguissa et on arrivera probablement au bout d’un cycle dans quelques mois, où il y aura des départs. Mais jusqu’à présent, on a vraiment voulu être dans cette phase d’investissement absolument nécessaire pour redresser le club."

Enfin, il a évoqué la période délicate traversée par l'équipe au début de l'année, avec l'élimination encoupe de et une série sans victoires en championnat, marquée par des heurts avec les supporters, notamment contre (1-1 le 13 janvier). "On a connu un vrai bas. Comme d’autres clubs en connaissent. Et puis les choses vont mieux depuis un mois et demi. On en profite. On sait que la saison n’est pas terminée, il faut rester concentré et très déterminé. C’est notre état d’esprit aujourd’hui."