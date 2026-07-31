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Marseille en concurrence avec Al-Hilal pour un transfert en provenance du championnat saoudien

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Offre officielle de la Ligue 1

Des rapports de presse saoudiens ont confirmé, ce vendredi, que le club français de l'Olympique de Marseille est entré en négociations sérieuses avec la direction du club saoudien de Neom afin de recruter le gardien polonais Marcin Bulka durant le mercato estival en cours.

Le journal « Asharq Al-Awsat » a rapporté, citant des sources informées, que le club français a présenté une offre officielle pour racheter le contrat du gardien, qui a rejoint Neom l'été dernier avec un contrat courant jusqu'en 2029, ce qui signifie qu'il lui reste trois saisons complètes dans son contrat actuel.

Le journal a souligné que la direction de Neom étudie avec attention l'offre présentée par Marseille, d'autant plus que Bulka est considéré comme l'un des piliers essentiels du projet ambitieux du club. 

La décision du club dépend d'une évaluation technique et d'investissement globale, ainsi que du montant financier proposé par la partie française, dans l'attente de l'issue des négociations au cours des prochains jours.

Les négociations se compliquent en raison de l'état de santé du gardien polonais, qui a été victime, juste après son transfert à Neom, d'une grave blessure avec une rupture des ligaments croisés, l'ayant éloigné des terrains pendant une longue période.

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Le nom de Bulka avait été fortement associé à un transfert vers Al-Hilal cet été pour être un remplaçant potentiel du Marocain Yassine Bounou, dans un contexte de rumeurs liant ce dernier à un départ vers la Juventus italienne.

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