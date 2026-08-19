« Marseille discute d’un transfert de Timber, qui place un championnat au-dessus de tous les autres »

L’Olympique de Marseille discute avec le FC Porto d’un possible transfert de Quinten Timber, assure Foot Mercato ce mercredi. L’entraîneur Francesco Farioli apprécie le milieu de terrain qui évolue en Ligue 1 depuis janvier.

Selon certaines informations, Timber lui-même privilégie une aventure en Premier League. On ne sait pas encore si un club anglais formulera une offre à court terme pour le joueur, sous contrat avec Marseille jusqu’à la mi-2030.

Timber a été arraché à Feyenoord en janvier de cette année pour 4,5 millions d’euros. Depuis, le milieu défensif a disputé seize matches sous le maillot du géant français, sans inscrire le moindre but ni la moindre passe décisive.

Le journaliste de Transfermarkt Sacha Tavolieri a indiqué la semaine dernière que Porto était prêt à faire une offre comprise entre quinze et dix-huit millions d’euros. Reste toutefois à savoir si Timber est prêt pour un nouveau départ au Portugal.

Pour l’instant, Timber réalise une bonne préparation avec l’OM, après avoir auparavant participé à la Coupe du monde avec l’équipe des Pays-Bas plus tôt dans l’été. En deux matches amicaux, il a délivré un but et une passe décisive.

Marseille entame vendredi la nouvelle saison de Ligue 1. Le Racing Strasbourg se rendra au Stade Vélodrome lors de la journée d’ouverture en France.