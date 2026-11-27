Partager Suivez GOAL sur Google

Marseille a décroché une victoire précieuse en Ligue Europa jeudi soir, mais les discussions d'après-match ont été dominées par la frustration de Bruno Genesio. Malgré le court succès face au Levski Sofia, l'entraîneur n'a pas caché son agacement après une occasion manquée de doubler la mise.

Publicité

Un succès terni par une erreur individuelle

Marseille a poursuivi son redressement en Ligue Europa jeudi avec une victoire 1-0 contre le Levski Sofia à l'Orange Vélodrome. Si les trois points étaient essentiels pour le club français, la prestation a été loin d'être convaincante et un épisode controversé en seconde période a laissé l'entraîneur Genesio visiblement frustré sur le bord du terrain. Le moment décisif du match, outre le but de la victoire, est survenu à la 51e minute, lorsque Marseille a obtenu un penalty. Amine Gouiri avait l'occasion de mettre son équipe à l'abri, mais sa décision de tenter une Panenka s'est retournée contre lui : sa frappe a été facilement captée. Ce raté a laissé le Vélodrome incrédule et promis une dernière demi-heure tendue aux Marseillais.

Genesio est rapidement revenu sur cet épisode après le coup de sifflet final, se demandant pourquoi son attaquant avait choisi une technique aussi risquée dans une rencontre européenne aussi importante. « Pourquoi a-t-il tenté ça ? Il faudra le lui demander », a déclaré Genesio, cité par RMC Sports. « Rater un penalty, ça peut arriver à tout le monde. On ne va pas reprocher à un joueur de rater un penalty. En revanche, si j'avais été à sa place, je n'aurais pas tenté ça. Pas à ce moment-là, ni dans cette période particulière », a poursuivi l'entraîneur marseillais.

Genesio réclame davantage de rigueur

La frustration de l'entraîneur tenait au contexte du match : Marseille préservait une courte avance après un début de campagne difficile. Une Panenka réussie vaut souvent à son auteur des éloges pour son audace, mais cet échec a exposé Gouiri à de vives critiques de la part du banc marseillais. Genesio a reconnu que, même si le résultat avait finalement été favorable à son équipe, le manque d'efficacité devant le but et la manière dont ce penalty avait été raté étaient difficiles à accepter pour un entraîneur.

« Mais s'il avait réussi, tout le monde l'aurait applaudi. C'est comme ça, et cela n'a pas eu de conséquences, ce qui est le plus important. Je n'étais pas forcément très satisfait. J'aurais préféré qu'il le rate d'une autre manière ou qu'il le marque », a déclaré Genesio.

Publicité Publicité

Place à la Ligue 1

Malgré l'épisode du penalty, Genesio a expliqué que sa décision de faire sortir Gouiri et d'autres joueurs importants relevait de la gestion de l'effectif, et non simplement d'une sanction pour ce raté. L'attaquant a finalement été remplacé à la 63e minute, l'entraîneur cherchant à apporter de la fraîcheur à son attaque pour la fin de la rencontre. Le club tient à conserver son élan après une série de résultats irréguliers en championnat, marquée notamment par une décevante défaite 3-2 contre Le Mans, promu, le week-end dernier.

Related Topics

« J'ai effectué des changements pour gérer l'énergie des joueurs, car nous avons un autre match important à venir. Je veille à la santé de mes joueurs », a précisé l'entraîneur.

La qualification européenne reste la priorité

Cette courte victoire contre une équipe du Levski Sofia peu dangereuse suggère que Marseille a encore beaucoup de travail à accomplir pour aller loin dans la compétition. Toutefois, deux matches européens consécutifs sans encaisser de but constituent une base solide sur laquelle Genesio peut s'appuyer. Au vu de son histoire européenne, le club doit atteindre les tours à élimination directe. Ces points acquis de haute lutte le rapprochent de la qualification après un début de phase de groupes poussif.

Publicité

La victoire contre le club bulgare apporte une confiance bienvenue avant le déplacement de Marseille à Auxerre en Ligue 1 ce dimanche. Genesio espérera une prestation plus disciplinée devant le but alors que le club cherche à remonter au classement du championnat.