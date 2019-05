Marseille - André Villas-Boas : "Mes objectifs sont clairs : finir dans les trois premières places"

Le nouvel entraîneur de l'OM a été présenté à la presse ce mercredi. Il a évoqué ses ambitions et son plan de bataille pour le club phocéen.

André Villas-Boas a été présenté à la presse moins de 24 heures après l'annonce de son arrivée à l' . L'entraîneur portugais a expliqué son choix de rejoindre le club phocéen devant les journalistes mais il est également revenu sur son parcours, ses idées et ce qu'il veut mettre en place à l'OM.

Sur ses objectifs

Je suis très heureux d’être ici, d'arriver dans un club avec de la grandeur comme l’OM, c’est fantastique, on a un très grand défi entre nos mains. On doit tout faire pour réussir nos objectifs, qui sont clairs : arriver dans les trois premières places. On jouera sans compétition européenne, mais ça nous donnera du temps. Je prends toutes les informations possibles, j’étais au centre d'entraînement pour prendre connaissance des installations. J’ai discuté avec plusieurs personnes de différents secteurs à la Commanderie. J’y accorde beaucoup d’importance.

Sur ses discussions avec les dirigeants de l'OM

On a parlé de tout avec Jacques-Henri (Eyraud) et Andoni (Zubizarreta) : des idées, de la philosophie pour l’OM et finalement, on est arrivé à un accord immédiatement. En 2013, ça ne s’est pas fait mais je suis très heureux aujourd’hui. On veut de nouveau mettre cette équipe au top.

Sur ses principes de jeu

À j’étais très radical dans ma philosophie, avec l’expérience on doit attribuer une importance vitale à ce qui est la culture du football français où l’on parle de vélocité, de créativité et d’excellence technique. Je veux que les joueurs prennent du plaisir à l’entraînement mais les résultats seront aussi cruciaux pour avoir de la stabilité.

Sur son staff technique

Je ne négocie pas mon staff, c’est ma condition au cours de ma carrière. J’apporte avec moi un groupe de personnes qui a toute ma confiance avec potentiellement l’introduction forte de Ricardo Carvalho qui va sûrement nous rejoindre. Ce serait un point fort qu’il puisse apporter son expertise technique.

Sur son rapport aux supporters

"Pour moi la passion représente tout. On dit qu’au , le club reste pour toute la vie. Quand on discutait, j'ai dit que je recherchais un club avec de la passion On doit répondre à toutes les ambitions des supporters, pour nous qui arrivons ici, c’est très bon car nous sommes professionnels et méticuleux. C’est seulement ce que je peux dire aux supporters."