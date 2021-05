Marquinhos, Kean et les réactions après Rennes - PSG (1-1)

Le PSG a concédé un contraignant faux-pas dans la course au titre ce dimanche. Les joueurs n’ont pu que constater les dégâts.

Il faudrait désormais un miracle pour que le PSG conserve son titre de champion. Alors qu’ils étaient déjà derrière le LOSC au classement, les Franciliens ont manqué de l’emporter contre Rennes ce dimanche. Une contre-performance qui les relègue à trois points des Dogues à deux journées de la fin. Les joueurs qui se sont exprimés au coup de sifflet final ont fait part de leur déception, à l’instar du capitaine Marquinhos. Le Brésilien a même commencé à penser à la saison prochaine.

Marquinhos (défenseur du PSG sur Canal+) :

« Bien sûr que c’est un coup au moral. On va croire jusqu’à la fin, mais il faut faire beaucoup mieux ça au PSG. On sait que c’est difficile et Lille gagne chaque match, mais il faut y croire. Penser à nous et gagner des matches. On a eu des occasions et on n’a pas su marquer. Le foot est comme ça, c’est des détails. Si t’arrives pas à être décisif… On le répète à chaque fois, mais c’est la vérité. On a des occasions et on ne marque pas. Eux marquent sur un corner. C’est le foot, mais on est conscients qu’on doit faire mieux quand on voit le bilan de la saison. On a perdu des matches qu’il ne fallait pas. On a laissé trop de points à la maison et ça nous fait mal au final. La Coupe de France ? On va jouer ce qui nous reste à jouer. On a une coupe à aller chercher et le championnat où on va continuer à mettre la pression sur Lille. Il faut qu’ils fassent un faux-pas. Dans la semaine, il faut bien parler. Car quand on est au PSG, c’est inadmissible de laisser des points partir comme ça. Une, deux, trois fois... Ça commence à faire beaucoup. Ce n’est clairement pas notre meilleure saison. On n’était pas très costauds et il faut faire beaucoup mieux. Il faut se parler en vue de la saison prochaine. »

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG) :

"Le titre perdu ? Pas encore. Dans le football, il peut se passer plein de choses. On est déçus ce soir. Il faut rendre crédit à Rennes qui a fait un bon match. On doit tout gagner et espérer une erreur de Lille (...) Ce soir, on n'a pas mérité les trois points, on n'a pas été meilleur que Rennes (...) L'expulsion de Kimpembe ? C'est la frustration du résultat. Il arrive en retard. Quelque chose à été dit sur le banc de Rennes."

Moise Kean (attaquant du PSG sur Canal+) :

« On a joué un bon match. On n'a pas pu concrétiser devant. On n'a pas eu de chance, mais l'équipe était bien. Rennes c'est une bonne équipe aussi. Le dernier geste nous a manqué. Le titre perdu ? Pourquoi ? On y croit encore. C'est à nous de gagner les matches restants. Ce n'est pas encore perdu. On continuera de se donner à 100% jusqu'au bout ».

Serhou Guirassy (attaquant de Rennes sur Canal+) :

« C'est un beau but. Mais le plus important c'est qu'on réussit à arracher un point. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais c'est un bon point de pris. Si on avait mieux joué quelques coups, il y avait moyen de mieux faire. On a manqué de lucidité. Mais on ne va pas cracher sur ce point. On se rapproche de l'Europe car nos concurrents ont perdu. C'est toujours mieux que rien. Si j'ai aidé les Lillois ? Tant mieux, mais j'essaye surtout d'aider mon équipe. »

Bruno Genésio (entraineur de Rennes) :

"Paris enchaîne les matches, l'élimination en Ligue des Champions laisse de la force mentale, y'avait pas Mbappe et Verratti. Je pensais qu'ils allaient avoir une réaction plus forte, surtout après l'égalisation. Mais ils n'en avaient pas les moyens."