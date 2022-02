Marquinhos avant PSG-Real Madrid : "Tout ce qu'on a fait avant, on le jette à la poubelle ?"

Est-ce que la saison du PSG démarre mardi soir face au Real Madrid ?

Tout ce qu'on a fait avant, on le jette à la poubelle ? On a fait beaucoup de voyages. On a fait des bons et des mauvais matchs. Il ne faut pas négliger tout ce qu'on a fait avant.

Une qualification contre le Real Madrid est-elle un argument supplémentaire pour convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG ?

L'objectif de demain, ce n'est pas ça. Il s'agit surtout de faire un bon match, car à la maison c'est important. On va essayer de gagner et de marquer des buts. Kylian, on essaie de le mettre le plus à l'aise. Même s'il est jeune, il est fort dans sa tête et il sait différencier les moments qu'il vit. Mais même avec cette situation, il est à l'aise. J'espère qu'il sera décisif demain.

Comment avez-vous pris les manifestations récentes des supporters ?

Les manifestations et la pression doivent nous pousser vers l'avant. On doit savoir gérer. On n'est pas dans la pire des situations. On est éliminé en Coupe de France mais on est leader du championnat. On a vu la force qu'ils ont pour nous pousser. A nous de faire de notre mieux sur le terrain.

Vous attendez-vous à ce que Messi fasse une grande performance ?

L'article continue ci-dessous

On attend qu'il fasse un bon match. Comme coéquipier, j'espère voir un grand joueur qui va être décisif, performant. On va l'aider pour qu'il soit en confiance. On le voit de plus en plus à l'aise. Il est tranquille, il s'habitue à la France et au PSG

Neymar était à l'entraînement ce matin. Comment va-t-il ?

Pour Neymar je laisse le monsieur à côté de moi répondre (Pochettino, rires). Il est bien, en confiance. Même s'il n'a pas de match dans les jambes.