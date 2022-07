Marquinhos avant PSG-Nantes : "Le coach nous a montré cet aspect humain entre les joueurs et le staff"

Le capitaine du PSG est revenu sur l'une des différences entrevues depuis l'arrivée de Christophe Galtier comme entraîneur.

24 heures avant le Trophée des champions, le capitaine du PSG fait la tournée des médias. Protocole oblige. Au cours de sa conférence de presse, il revient sur les changements depuis l'arrivée de Galtier et le travail effectué pour peaufiner la défense à trois.





Est-ce encore plus important de gagner ce trophée après la défaite de l'an passé ?



C'est vrai que c'est important de gagner. On est dans un grand club pour gagner des titres et celui-ci en fait partie. Ça fait plaisir d'être là parce que ça veut dire que tu as gagné quelque chose d'important la saison précédente. Cette saison commence par un match important. On a fait quelques bonnes semaines de préparation. La saison démarre de manière officielle demain (dimanche), il faut bien démarrer. Ça sera difficile et il faudra être à 100%.



Il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison. Qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres années ?



Je n'aime pas parler de ce qui est différent mais le coach nous a montré cet aspect humain entre les joueurs et le staff. Il nous a aussi montré un schéma de jeu différent de ce qu'il y avait avant. C'est une bonne chose dans une saison qui va être longue avec beaucoup de matchs et une coupe du monde au milieu. Il y a de très bonnes choses que l'on a vu pendant la préparation



Pendant la préparation, on a vu quelques difficultés dans ce schéma à trois défenseurs. Qu'avez-vous travaillé pour gommer tout ça ?



On a fait quelques erreurs sur la défense à 3, mais c'est normal, on a besoin de temps d'adaptation. C'est important de les régler. On a travaillé sur le terrain à l'entraînement et on espère que tout sera réglé demain. On est presque prêt, il nous manque encore l'entraînement d'aujourd'hui et le repos ensuite. Tout est presque en place, il ne nous reste pas grand chose à travailler.





Vous êtes proche de Neymar, comment l'avez-vous senti depuis la reprise ?



Je connais très bien Neymar et je sais qu'il aime les défis. C'est pour ça qu'il a cette personnalité. C'est quelqu'un de très compétitif. Il a travaillé pendant les vacances pour revenir en forme en ce début de saison. Ça fait plaisir de le voir comme ça. C'est une saison importante pour lui et pour nous. On espère qu'il fera une énorme saison pour montrer toutes ses qualités.