Marquinhos après la défaite du PSG à Lens (1-3) : "Il ne faut pas tout remettre en question"

Après le premier revers de la saison contre Lens, le capitaine rappeler qu'il ne fallait pas oublier tout ce que son équipe a fait depuis la reprise.

Est-ce que vous pensez que la course au titre est relancée après cette défaite ?

On sait comment ça fonctionne. Ce n’est pas aujourd’hui qu’ils vont gagner le titre et ce n’est pas aujourd’hui qu’on aurait pu le gagner aussi. Il faut être constant, il faut gagner les points difficiles. Il ne faut pas laisser passer les points car on sait que c’est dans la régularité que le champion va se décider.

On a le sentiment que vous avez manqué d’agressivité…

Ils ont gagné quelques duels, nous aussi. Mais je pense que ça n’était pas la clé. C’est le foot… c’est aussi les duels… mais on n’a pas perdu tous les duels. Mais on en a perdu quelques-uns cruciaux.



Va-t-il y avoir une discussion entre vous sur certaines attitudes et sur l’envie sur un match comme celui-ci ?



C’est toujours dans les défaites que l’on voit ce que l’on peut améliorer. Quand on gagne, tout va bien et on continue à travailler et dans les moments comme ça c’est normal de regarder ce que l’on peut améliorer mais ile ne faut pas tout remettre en cause, on fait un beau début de saison, on est qualifié en Ligue des champions. Il faut retrouver la solidité et la cohésion d’équipe.





A titre personnel, pouvez-vous nous donner des nouvelles de vous après l’élimination prématurée à la Coupe du monde ?



Notre vie de footballeur est faite d’émotions, de bonnes et de mauvaises. J’ai commencé à 8 ans et je sais comment ça se passe. L’expérience te donne encore plus d’intelligence pour gérer ce genre de moments. C’était dur ! Perdre une Coupe du monde comme ça c’était vraiment dur, pendant deux jours, trois jours. Après avec la famille, le temps, le travail, tout passe. Je me sens mieux. De mieux en mieux. J’essaie de récupérer ma forme le plus vite possible à l’entraînement ou en match.

Jouer c’est le meilleur remède…

Pour nous oui car c’est notre plaisir. C’est sur le terrain qu’on se sent le mieux possible et c’est en jouant, en gagnant. Aujourd’hui malheureusement, on perd. Ça fait partie de notre métier. On va continuer à travailler, on ne va tout remettre en cause, essayer d’améliorer et que chacun voit ce qu’il peut faire de mieux.





Où en est votre prolongation ?



On est bien avancé. J’espère que tout pourra se concrétiser le pus vite possible et pourra l’annoncer.