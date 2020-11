Marquinhos a "aimé travailler" avec Cavani

En éliminatoires de la Coupe du Monde, le rend visite à l’ en début de semaine prochaine. Une rencontre qui va permettre à trois parisiens ou ex-parisiens de se retrouver, en l’occurrence Marquinhos, Thiago Silva et Cavani.

En conférence de presse d’avant-match, Marqui a tenu à exprimer toute son estime envers « El Matador », un joueur qu’il a côtoyé pendant 7 ans du côté du Parc des Princes. « Même à l'entraînement, il fallait être très attentif face à lui. Il te demande beaucoup d'attention. J'ai aimé travailler avec lui. Ça m'a permis d'élever mon niveau de jeu, ma concentration. Cavani est un joueur décisif, il attaque, il défend, il est super dangereux et il ne faudra pas lui laisser d'espace sinon il va en profiter », a déclaré le capitaine des champions de .

Marquinhos a admet ensuite qu’il ne sera pas facile de neutraliser la doublette d’attaque de la Celeste, et qui reste d’ailleurs sur une brillante prestation face à la . « Avec Luis Suarez, ce sont deux monstres du football. Je sais de quoi ils sont capables tous les deux. Il faudra faire très attention. Pour les rendre inoffensifs, il faudra les annuler collectivement. C'est notre plan de jeu, c'est ce que le professeur Tite va nous demander. »

Le choc entre la bande à Tite et celle de Tabarez se tiendra mercredi au Stadio Centenario de Montevidéo.

