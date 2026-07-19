Marquer deux buts ne suffit pas ! Que doit faire Messi pour remporter le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde ?

Les passionnés de football attendent avec impatience la finale de la Coupe du monde 2026, qui oppose ce jour l’Argentine à l’Espagne, tandis que tous les regards se tournent aussi vers la lutte acharnée pour le Soulier d’or, désormais réduite à un duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Mbappé a conclu son parcours en inscrivant un doublé lors de la victoire de l’Angleterre face à la France (6-4) dans le match pour la troisième place, portant son total à 10 buts et prenant ainsi la tête du classement des buteurs. Messi, lui, totalise pour l’instant 8 réalisations ; il dispose donc de 90 minutes, voire 120 en cas de prolongation, pour inverser la tendance.

Certains estiment qu’inscrire deux buts suffirait à offrir à Messi le titre de meilleur buteur du tournoi, mais la réalité est plus nuancée : en cas d’égalité parfaite, le règlement de la Fédération internationale de football (FIFA) retient d’abord le nombre de buts, puis le nombre de passes décisives ; si l’égalité persiste, l’avantage revient au joueur ayant disputé le moins de minutes.

Les deux hommes comptent pour l’instant 4 passes décisives chacun. Ainsi, si Messi inscrit exactement deux buts, il rejoindra Mbappé au nombre de réalisations et d’assistances, mais l’avantage irait quand même au Français.

Mbappé a en effet terminé la compétition après 698 minutes jouées, contre 618 pour Messi avant la finale. soit 708 minutes en cas de match qui se termine dans le temps réglementaire, ou 738 minutes en cas de prolongation. Le Français conserve donc l’avantage sur ce critère.

Par conséquent, la voie la plus sûre pour Messi vers le Soulier d’or passe par un triplé en finale pour dépasser directement Mbappé, ou, à défaut, par un doublé accompagné d’au moins une passe décisive, ce qui lui donnerait 10 buts et 5 passes, et lui permettrait de prendre l’avantage sur le Français au critère des passes sans avoir à compter sur le temps de jeu.

Outre le titre de meilleur buteur de l’édition, les deux hommes sont aussi en lice pour le classement historique des buteurs de la Coupe du monde : Mbappé, avec 22 réalisations, a déjà dépassé Messi (21).

En cas de doublé, le capitaine argentin repasserait devant avec 23 réalisations et pourrait ainsi conjuguer gloire personnelle et quête d’un nouveau sacre mondial.

La finale revêtira aussi une importance symbolique pour Messi, qui n’a jamais remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde malgré six participations.

L’Argentin avait frôlé l’honneur en 2022 : auteur de 7 buts et champion du monde, il avait finalement terminé deuxième du classement des buteurs derrière Mbappé (8 réalisations), se contentant du Ballon d’or de la compétition.

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