"Marquer des buts est ma drogue'' - Lukaku sur la vie à l'Inter, son association avec Lautaro et comment il a idolâtré Ronaldo

Le Belge a expliqué comment il essayait constamment d'améliorer son jeu en étant un passeur pour ses coéquipiers ainsi qu'un buteur.

Romelu Lukaku a expliqué que marquer des buts est sa "drogue" en donnant un aperçu de la façon dont il évolue à l' et évoquant son association florissante avec son coéquipier, Lautaro Martinez. L'international belge a quitté pour rejoindre l'équipe d'Antonio Conte l'été dernier et a été l'un des joueurs les plus impressionnants des Nerazzurri alors qu'ils sont prétendants au titre de champion d' au cours de la saison 2019-20.

La saison a bien sûr été suspendue en raison de la pandémie de Coronavirus, l'Italie étant le pays le plus touché ayant signalé plus de 83 000 cas de Covid-19 et plus de 13 000 décès au 2 avril. Romlu Lukaku a réfléchi à la situation et à la situation de sa famille, racontant à Thierry Henry dans un appel vidéo en direct sur Instagram pour PUMA: "Nous allons bien. Nous travaillons dur. Je cours après mon fils. C'est juste difficile, la compétition me manque, les entraînements, jouer devant les fans, c'est la chose la plus difficile. Être compétitif avec une autre équipe."

Le Belge essaye d'améliorer son jeu à l'Inter : "En ce moment, c'est un moment pour moi d'analyser mon jeu et de voir ce que j'ai fait au cours des six derniers mois, d'avancer et d'ajouter quelque chose d'autre à mon jeu. C'est le plan. Je veux être complet. Je vous ai dit (Henry) il y a quatre ans, c'était l'une des nos premières conversations dans l'équipe nationale. J'ai dit que je veux être un gars qui a plus de dix buts et dix passes décisives par saison. Donc étape par étape ça vient".

Plus d'équipes

"Vingt-cinq buts, 10 passes décisives ce serait bien. 20 buts, 20 passes décisives n'est pas facile ... J'ai besoin de Lautaro Martinez ou d'Alexis Sanchez pour me rendre un grand service. Mais ils fonctionnent déjà bien avec moi, nous échangeons très bien. Peu importe avec qui je joue en attaque".

"Quand vous mûrissez, ce n'est plus seulement pour vous. Bien sûr, marquer des buts c'est mon truc, ma drogue, c'est ce pour quoi je vis, mais plus vous vieillissez, plus vous devez aussi utiliser votre intelligence parce que je dis toujours que je suis un étudiant du jeu. Si je veux aider mon équipe, je dois aussi être capable de donner des passes décisives parce que ce ne peut pas être seulement moi qui marque. Ce doit aussi être le gars à côté de vous. Tout le monde doit se sentir important. Si je ne peux pas tirer, je le ferai, je vais toujours essayez de trouver la dernière passe. Quand nous faisons l'analyse du jeu, lorsque nous tirons à partir de positions où nous n'avons pas besoin de tirer, Antonio Conte arrête la vidéo et ensuite il dit "regarde, le grand joueur trouve la passe", a avoué Romelu Lukaku.

L'article continue ci-dessous

Sur son partenariat avec Lautaro qui les a vus marquer 28 buts combinés en championnat en 2019-2020, Lukaku a déclaré: "Tout a commencé le premier jour quand je suis arrivé à l'Inter. Moi qui parlais espagnol, cela a aidé parce que sur le terrain on savait tout de suite à gauche, à droite. Je lui ai demandé 'qu'est-ce que tu aimes de ton partenaire?' Je lui ai dit "quand je reçois le ballon, j'aime que mon partenaire se déplace rapidement autour de moi et soit dynamique aussi parce que c'est la façon dont l'entraîneur veut que nous jouions'".

"Cela m'aide parce que certains matches, je dois jouer plus comme un attaquant de surface, puis il m'aidera davantage avec ces mouvements et certains matches, nous devons tous deux être dynamiques et courir dans l'espace. La façon dont nous travaillons à l'entraînement est que chaque jour nous faisons une analyse vidéo de notre façon de travailler, il est donc rare que nous fassions la même erreur le lendemain. Antonio Conte le montrera dans la vidéo avant l'entraînement, donc il s'attend à ce que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Si vous avez un manager qui est sur vous comme ça tous les jours, ça ne peut être que bon. J'ai 26 ans, je pense toujours à m'améliorer et à m'améliorer, donc ça ne me dérange pas", a ajouté le Belge.

Lukaku a également avoué qu'il avait suivi l'Inter Milan quand il était enfant et que les anciens attaquants du club, Ronaldo et Adriano, étaient deux de ses joueurs préférés en grandissant : "C'était mon équipe en Italie quand j'étais enfant à cause de R9, Adriano. Donc, pour moi, c'est comme un rêve de rejoindre l'Inter. R9 y jouait quand j'avais six ou sept ans. 1998 a été mon premier souvenir du football. La finale de la Coupe UEFA qu'ils ont disputée, la , puis R9 s'est blessé , il a raté deux ans puis il est revenu en 2002 mais il est ensuite parti à Madrid. Et puis c'était toi (Henry), Drogba, Adriano. Ce que Ronaldo a fait à ce moment-là je pense ... mec".