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Marotta : « Le FC Barcelone a tenté sa chance pour Lautaro. Les prolongations de Dimarco et Calhanoglu, nous évaluerons »

Inter

Beppe Marotta, président de l'Inter, s'est exprimé avant le choc de Serie A contre Naples :



« Selon moi, il n'y a pas que Naples et l'Inter, mais une grille d'équipes, parmi lesquelles la Roma, la Juventus et d'autres que je ne veux pas oublier, pour le Scudetto. »


« Il y a une grande prise de conscience, gagner est difficile mais se reconfirmer l'est encore plus. Pour rester dans l'histoire, il faut se reconfirmer, il faut trouver des motivations parce que nous sommes l'équipe à battre. »


« Dimarco et Calhanoglu ? Nous avons du respect, nous entamerons des discussions avec les agents pour connaître leurs demandes. Si un joueur manifeste un sentiment d'appartenance, il faut le récompenser et évaluer la poursuite de la relation. »


« Le FC Barcelone a essayé pour Lautaro, mais nous comme lui avons été sûrs, il représente l'histoire présente et future. »

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