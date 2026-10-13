Marotta : « La Ligue des champions, un rêve ? Il faut jouer ses chances jusqu’au bout. »

Giuseppe Marotta, président de l'Inter, s’est exprimé au micro de Sky avant le match de Ligue des champions contre Bruges :





« Il faut bien commencer à domicile après avoir perdu à Madrid. Nous devons engranger des points et démarrer du mieux possible devant nos supporters. »





SUR LA LIGUE DES CHAMPIONS : « Il faut tout donner et jouer nos chances jusqu’au bout, même si nos adversaires sont coriaces, comme le dit aussi Chivu. »





SUR LE STADE : « Avoir un stade qui n’appartiendrait qu’à nous aurait été un projet trop difficile à mener. Tant qu’il n’y a pas de nouveau stade, nous jouons à San Siro. Je pense que construire le stade avec l’AC Milan est une synergie importante pour les deux clubs. »



