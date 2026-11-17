Partager Suivez GOAL sur Google

Beppe Marotta, président de l’Inter, s’exprime dans L’impresa sportiva, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de la chaîne de télévision d’Il Sole 24 ORE consacré aux figures du sport italien. Il évoque longuement l’Inter, mais aussi la Juventus et, plus largement, les problèmes du football italien.

Publicité

Beppe Marotta, président de l’Inter, s’exprime dans L’impresa sportiva, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de la chaîne de télévision d’Il Sole 24 ORE consacré aux figures du sport italien. L’émission est présentée par Marco Bellinazzo, responsable de la rubrique Sport & Business du groupe Il Sole 24 ORE. Voici les principaux extraits de l’entretien, tels que rapportés par TMW.

L’évolution de sa carrière : « Mon premier tournant est arrivé lorsque les clubs, jusque-là des associations sportives, sont devenus des sociétés de capitaux. Ma formation a continué à s’enrichir : il fallait analyser et comprendre une réalité différente. Nous avions affaire aux comptes, il fallait savoir ce qu’étaient un amortissement et un actif. Cela dit, le cœur de l’activité reste le football : c’est lui, la locomotive. J’ai dû m’adapter, avec un état d’esprit très positif, et j’ai eu la chance de travailler pour des propriétaires aux profils très différents : de Borghi à Zamparini, un volcan plein de bonté et de vision, jusqu’à de véritables structures de gestion d’entreprise, comme la Sampdoria des Garrone et de leur groupe ERG, ou la Juventus avec Exor. »

L’Inter : « L’Inter avait le potentiel, son histoire le prouve. Depuis 2010, le club n’avait rien gagné et il y avait un vide dû à l’absence, ou à la perte, de certaines valeurs très importantes dans le sport : la culture du travail, le sentiment d’appartenance et des objectifs forts et précis. Ce sont des éléments à prendre en compte. Cet état d’esprit faisait défaut, et les propriétaires de Suning ont eu la clairvoyance de me confier la mission de mettre en œuvre ce changement, conformément à une ligne très claire défendue par l’un de mes mentors, Sergio Marchionne. Il disait toujours qu’il fallait appliquer la politique du changement dès hier. J’ai eu la possibilité de mettre les bonnes personnes aux bons postes et, tous ensemble, car le mérite doit être partagé équitablement, nous avons réussi à créer un modèle, qui est ensuite devenu un modèle gagnant. »

« N’oublions pas que nous avons remporté des championnats, des Coupes d’Italie et des Supercoupes, et que nous sommes aussi parvenus en finale de la Ligue des champions, le sommet de l’ambition. Malheureusement, nous avons ensuite perdu deux fois, mais cela montre que, dans le sport, on peut rivaliser même avec de très grandes marques grâce à deux qualités humaines : l’expérience et la compétence. »

Publicité Publicité

L’Under 23 : « Les années d’abondance où nous dominions, comme les années 90, sont loin. D’autres championnats, comme la Premier League, mais aussi la Liga et la Bundesliga, nous ont dépassés. Nous devions comprendre, je parle du monde du football dans son ensemble, comment rester compétitifs sans disposer des mêmes moyens financiers et économiques. C’est dans cette réflexion que s’inscrivent des dispositifs novateurs comme l’Under 23 : nous avons également franchi ce cap, là encore grâce à Oaktree, qui en a compris l’importance. Cela a permis de créer un modèle aujourd’hui compétitif en Italie et qui nous place à l’avant-garde en Europe. »

Related Topics

Le nouveau stade : « En Serie A, 12 clubs sur 20 ont des propriétaires étrangers. D’un côté, il y a un recul ; de l’autre, il faut se demander ce que serait devenu le football en Italie sans ces propriétaires étrangers. Ce n’est pas un hasard si le futur stade est un projet commun aux deux clubs de Milan, qui ont des propriétaires américains dotés d’une vision, honnêtement, très clairvoyante. Le stade est le symbole, le plus gros investissement, celui qui a le plus de valeur et auquel tout le monde prête le plus d’attention. Mais il y a aussi une capacité à comprendre le football qui pousse mon club à investir sur le plan sportif : nous avons également consacré de l’argent aux joueurs, car nous estimons qu’il faut rechercher les talents en plaçant le football au centre. »

À nouveau sur le stade : « Aujourd’hui, le club européen qui tire le plus de revenus des jours de match est le Real Madrid, qui a clôturé son dernier exercice autour de 240 millions. Nous en sommes à 100 millions, soit un écart de 140 millions. Le stade doit aussi être beau, accueillant et sûr. Il doit apporter du bien-être. J’ai le plus grand respect pour San Siro et pour les émotions que j’y ai moi-même vécues enfant. Mais il faut regarder vers l’avenir : c’est un stade moderne qui rendra heureux tous ceux qui l’utiliseront, c’est-à-dire les supporters des deux clubs. C’est la maison de chacun de nous : une maison peut être belle esthétiquement, mais c’est son contenu qui la renforce. Il y a de la nostalgie pour San Siro, mais l’évolution entraîne certains changements. »

Publicité

Le décret croissance : « J’espère que le dialogue avec le gouvernement sera encore plus soutenu qu’aujourd’hui. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le monde du football donne à l’État et ne lui prend rien. Nous ne bénéficions d’aucun avantage : à elle seule, la Serie A contribue à hauteur d’environ 1 milliard par an aux caisses de l’État, sous diverses formes. Nous sommes des contribuables qui ne reçoivent rien. Mieux encore : si nous voulons ouvrir un chapitre important, nous sommes les principaux acteurs de ce monde des paris sportifs qui génère des milliards de recettes pour l’État. »

« L’un des objectifs est d’obtenir qu’un pourcentage de ces recettes nous soit attribué. J’espère que l’État, plus encore que le gouvernement, considérera le football comme un monde qui n’est pas fait uniquement de choses négatives, mais aussi de propriétaires et d’entrepreneurs qui investissent, et de personnes qui mettent leur passion au service de tous. »