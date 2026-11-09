Marocchi : « Ramos ? Peut-être que si tu mets Malen à l’AC Milan, il ne fait pas le même travail. »

Les propos de Giancarlo Marocchi hier soir dans Sky Calcio Club. L’attention reste portée sur Gonçalo Ramos, qui n’a toujours pas marqué en Serie A mais a été décisif hier à Gênes en délivrant une passe décisive à Pulisic :

« L’AC Milan fonctionne bien parce que Ramos abat un travail ingrat très utile à l’équipe. Si tu mets Malen à sa place, il ne fera peut-être pas le même travail. Une saison, j’ai joué avec Luca Vialli : il abattait un travail incroyable pour Baggio, et seul Roberto marquait. L’attaquant qui fait le travail ingrat est donc souvent décisif, même s’il ne marque pas. »