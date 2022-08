Le Maroc se sépare de Vahid Halilhodzic à quelques mois de la Coupe du monde 2022

En raison de divergences, le Maroc et Vahid Halilhodzic ont mis fin à leur collaboration.

Jamais deux sans trois ! Vahid Halilhodzic a été démis de ses fonctions de sélectionneur du Maroc « à l'amiable » a annoncé la fédération royale marocaine de football (FRMF) ce jeudi 11 août.

C'est donc la troisième fois de sa carrière que « Coach Vahid » qualifie une équipe pour une Coupe du monde et se fait limoger avant la phase finale après la Côte d'Ivoire en 2010 et le Japon en 2018.

Dans son communiqué, la FRMF explique cette séparation par « des divergences de points de vue au sujet de la préparation idoine des Lions de l'Atlas pour la phase finale de la 22e édition de la Coupe du monde Qatar 2022 ».

Halilhodzic occupait le poste de sélectionneur du Maroc depuis août 2019 et avait succédé à Hervé Renard. Pendant son mandat, Vahid Halilhodzic a mené les Lions de l'Atlas en quart de finale de la CAN 2022 avant de les qualifier pour le Mondial au Qatar. Il a également eu des désaccords avec des joueurs comme Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui.

Placés dans le groupe F, les Marocains affronteront la Croatie (23 novembre), la Belgique (27 novembre) et le Canada (1er décembre).

Le nom de Walid Regragui revient avec insistance pour devenir le nouveau sélectionneur du Maroc. L'entraîneur est libre de tout contrat depuis son départ du Wydad Casablanca.

Avant le Mondial, le Maroc doit effectuer un stage de préparation en Espagne et des disputer des matches amicaux contre le Chili (23 septembre à Barcelone) et le Paraguay (27 septembre à Séville).