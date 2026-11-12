Comment regarder Maroc - Niger avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site Internet du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 3 13 nov. 2026 - 15:00

Le Maroc reçoit le Niger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. Les Lions de l’Atlas cherchent à confirmer leur bon début de campagne sous la direction de Mohamed Ouahbi.

Le Maroc aborde cette rencontre en tête du groupe A, après avoir remporté ses deux matches de qualification jusqu’ici. Ses victoires consécutives contre le Gabon et le Lesotho témoignent de sa bonne dynamique, et l’équipe conserve son élan malgré son élimination à un stade avancé de la Coupe du monde cet été.

Les Lions de l’Atlas ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 avant de s’incliner face à la France. Ce résultat a été douloureux, mais n’a guère entamé la stature grandissante de la sélection sur la scène continentale. Les supporters marocains restent parmi les plus passionnés du football africain.

Le Niger arrive dans une situation difficile. L’équipe de Nabil Neghiz occupe la troisième place du groupe et peine à trouver de la régularité, avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue contre le Lesotho en éliminatoires.

L’historique des confrontations donne une raison supplémentaire au Maroc d’être confiant. Les deux équipes se sont affrontées l’an dernier lors des éliminatoires de la Coupe du monde : le Maroc s’est imposé 5-0 à domicile, puis 2-1 au Niger.

Pour tout savoir sur la manière de suivre en direct ce match des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, poursuivez votre lecture ci-dessous.

Actualités des équipes et effectifs