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Africa Cup of Nations Qualification
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Maroc-Niger en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming voir le match ?

Maroc vs Niger
Maroc
Niger
Africa Cup of Nations Qualification

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct Maroc-Niger, match des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations disputé aujourd’hui.

Comment regarder Maroc - Niger avec un VPN

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Présentation du match

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Africa Cup of Nations Qualification - Journée 3

Le Maroc reçoit le Niger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. Les Lions de l’Atlas cherchent à confirmer leur bon début de campagne sous la direction de Mohamed Ouahbi.

Le Maroc aborde cette rencontre en tête du groupe A, après avoir remporté ses deux matches de qualification jusqu’ici. Ses victoires consécutives contre le Gabon et le Lesotho témoignent de sa bonne dynamique, et l’équipe conserve son élan malgré son élimination à un stade avancé de la Coupe du monde cet été.

Les Lions de l’Atlas ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 avant de s’incliner face à la France. Ce résultat a été douloureux, mais n’a guère entamé la stature grandissante de la sélection sur la scène continentale. Les supporters marocains restent parmi les plus passionnés du football africain.

Le Niger arrive dans une situation difficile. L’équipe de Nabil Neghiz occupe la troisième place du groupe et peine à trouver de la régularité, avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue contre le Lesotho en éliminatoires.

L’historique des confrontations donne une raison supplémentaire au Maroc d’être confiant. Les deux équipes se sont affrontées l’an dernier lors des éliminatoires de la Coupe du monde : le Maroc s’est imposé 5-0 à domicile, puis 2-1 au Niger.

Pour tout savoir sur la manière de suivre en direct ce match des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, poursuivez votre lecture ci-dessous.

Actualités des équipes et effectifs

Maroc vs Niger Équipes probables

Entraineur

  • M. Ouahbi

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