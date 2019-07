Maroc, Hervé Renard : "Vous pouvez me tirer dessus"

Le sélectionneur des Lions de l'Atlas assumait ses responsabilités, au sortir de l'élimination surprise du Maroc vendredi soir, face au Bénin.

Fort d'une Coupe du Monde en encourageante, le d'Hervé Renard était une sélection qui nourrissait de très grandes ambitions, lors de cette 2019 se déroulant en Egypte. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, les Lions de l'Atlas avaient une occasion rêvée d'accéder aux quarts de finale, eux qui affrontaient une équipe du sur le papier largement à leur portée.

Mais vendredi soir, au terme d'une rencontre marquée par de nombreux faits de jeu, ce sont bien les Béninois qui sont ressortis vainqueurs de cet affrontement, tandis que le Maroc a quitté la compétition par la petite porte, battu lors de la séance de tirs aux buts. Une élimination qui devrait laisser des traces, d'autant plus que cette Coupe d'Afrique des Nations étaient la dernière pour certains cadres de l'équipe.

"Eliminés en huitièmes de finale, pour le Maroc, c'est un échec"

Au sortir de cet échec, Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, avait du mal à masquer sa déception. "On n'a pas su résoudre l'équation qu'on connaissait sur un bloc très regroupé mais on est revenus. On a eu des possibilités de gagner avant la fin de ce match puis on se retrouve à dix contre 11 dans la prolongation : que voulez-vous de plus pour gagner un match ? Pas grand-chose... On avait tout ce qu'il fallait dans nos pieds pour faire la différence, mais les signes étaient mauvais. On est venus avec des ambitions mais il y a des jours où ça rigole moins", a d'abord confié le Français.

"Ce groupe a été formidable, mais quand on est éliminés en huitièmes de finale, pour le Maroc, c'est un échec. Et c'est moi qui dois assumer. Vous pouvez me tirer dessus, c'est comme ça. Ces joueurs m'ont beaucoup donné. On va rentrer à l'hôtel, faire nos valises malheureusement...", a ensuite ajouté l'ancien entraîneur du LOSC et du FC Sochaux, qui devrait quitter son poste sur une désillusion.