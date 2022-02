Maroc : Hakim Ziyech confirme sa retraite internationale à 28 ans

Hakim Ziyech ne portera plus jamais le maillot du Maroc. La star de Chelsea a déclaré qu'il ne reviendrait pas dans l'équipe nationale du Maroc, dans le cadre d'une guerre des mots avec le sélectionneur Vahid Halilhodzic. Hakim Ziyech a été laissé de côté de la sélection marocaine pour la CAN et, après l'élimination, Vahid Halilhodzic a déclaré qu'Hakim Ziyech ne serait pas le bienvenu dans l'équipe "même si son nom était Lionel Messi".

Privé de CAN et en froid avec son sélectionneur

La star de Chelsea a répondu en accusant l'entraîneur de "mensonge" et en reconnaissant qu'il ne reviendra pas jouer pour son pays. "Je les comprends, mais je ne reviendrai pas dans l'équipe nationale marocaine et c'est ma décision finale", a déclaré Ziyech à ADSportsTV. "Tout est clair pour moi sur la façon dont les choses se passent là-bas et je me concentre sur ce que je fais et, en ce moment, c'est mon club".

"En fin de compte, c'est une décision qu'il prend et vous devez la respecter. Tout le mensonge qui vient avec, c'est, pour moi, clair et je ne reviendrai pas avec l'équipe nationale. Je comprends et je suis désolé pour [les fans], mais c'est la situation dans laquelle nous sommes", a ajouté l'ancienne pépite de l'Ajax Amsterdam. La dernière fois que Ziyech a joué pour le Maroc, c'était en juin dernier lors d'un match amical contre le Burkina Faso, ce match étant le point de départ de sa querelle avec l'entraîneur de l'équipe nationale.

Halilhodzic a une dent contre Ziyech

Après le match amical contre le Burkina Faso, Halilhodzic a déclaré : "Son comportement lors des deux derniers matchs, surtout le dernier, n'était pas celui d'un joueur de l'équipe nationale qui, en tant que leader de l'équipe, doit être un modèle positif. Il est arrivé en retard et après cela, il a même refusé de travailler. Il ne servait à rien d'en discuter après coup, en tant qu'entraîneur, la réponse est là pour être vue."

Halilhodzic en a remis une couche la semaine dernière, affirmant que le comportement de Ziyech en équipe nationale "ne correspond pas à la sélection". "Il ne veut pas s'entraîner, ne veut pas jouer", a-t-il dit de Ziyech. "Il ne prend pas ça au sérieux. Je ne vais pas le supplier de revenir. Après le tournoi de la CAN il y a trois ans, il était le plus critiqué. Il a été hué. Il ne faut pas l'oublier". Ziyech, qui a obtenu 40 sélections tout en marquant 17 buts avec le Maroc au cours de sa carrière internationale.

Du haut de ses 28 ans, Hakim Ziyech va désormais pouvoir se concentrer sur sa carrière en club, sauf revirement de situation avec son équipe nationale notamment le jour où Vahid Halilhodzic ne sera plus sélectionneur du Maroc. Depuis son transfert en provenance de l'Ajax, le Marocain a eu du mal à trouver la pleine mesure de son talent chez les Blues. Cette saison, Ziyech a joué 25 fois pour Chelsea cette saison, marquant six fois.