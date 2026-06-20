Maroc - Haïti : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Maroc – Haïti sera donné le 24 juin 2026 à 18h00 (EST) et à 22h00 (GMT).

Présentation du match

Même une défaite pourrait suffire au Maroc pour se qualifier, à condition que le Brésil batte l’Écosse dans l’autre rencontre de la 3ᵉ journée. Les Nord-Africains ont jusqu’ici fait preuve de solidité sans éclat : ils ont d’abord contraint les Brésiliens au match nul (1-1), puis ont battu l’Écosse 1-0 grâce à un but précoce de l’attaquant du PSV Ismael Saibari, déjà auteur d’une réalisation face au Brésil. Quoi qu’il arrive, le parcours d’Haïti s’achèvera après cette rencontre, mais la nation caribéenne retiendra une aventure historique : il s’agit de sa première phase finale depuis 1974. Seule la Nouvelle-Zélande possède un classement FIFA inférieur au 83e rang des Haïtiens, qui ont brillé sur la grande scène et offert un bol d’air à un pays en proie à de nombreux défis.

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Les joueurs clés et l'entraîneur du Maroc

Le Maroc aborde la compétition sous la houlette de Mohamed Ouahbi, propulsé à la tête de l’équipe A après avoir mené les U20 au titre mondial en 2025. Aucune blessure n’est à signaler après un succès 2-1 en amical contre le Kosovo, ce qui lui permet d’aligner un onze de départ expérimenté et bien rodé.

La principale surprise de la sélection est l’intégration des jeunes protégés d’Ouahbi, Othmane Maamma et Yassir Zabiri, même si les deux joueurs devraient surtout apporter leur dynamisme en sortant du banc. Achraf Hakimi, l’arrière droit de classe mondiale du Paris Saint-Germain, reste le pilier incontesté de l’équipe, sur lequel on compte énormément pour ancrer le bloc défensif tout en menant les séquences offensives sur les ailes du Maroc.

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Les joueurs clés et l’entraîneur d’Haïti

Les joueurs clés d’Haïti sont le vétéran Johny Placide, véritable rempart défensif ; Jean-Ricner Bellegarde, moteur du milieu de terrain qui a brillé la saison dernière avec les Wolves malgré leur relégation en Championship ; ainsi que Wilson Isidor, la star de Sunderland, dont la vitesse et la technique en font la principale menace offensive. Il faudra aussi surveiller l’ailier de 24 ans d’origine française Ruben Providence, un joueur au flair prononcé et à l’habileté remarquable dans les duels, formé au PSG et à la Roma avant de s’imposer aux Pays-Bas. Depuis sa prise de fonction en juin 2024, le sélectionneur haïtien Sébastien Migné a orchestré un remarquable renouveau footballistique. N’ayant jamais pu se rendre sur place en raison des troubles politiques, il a malgré tout su insuffler un fort sentiment d’unité, de confiance et de discipline à son groupe.

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Composition probable du Maroc

Bounou ; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui ; Bouaddi, El Aynaoui ; Diaz, Ounahi, El Khannouss ; Saibari.

Composition probable d’Haïti

Placide ; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix, Expérience ; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence ; Pierrot.

Le groupe marocain compte 26 joueurs.

Gardiens : Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forces armées royales)

Défenseurs : Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Malines), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk) et Marwane Saadane (Al-Fateh)

Milieux de terrain : Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (AS Rome), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Gérone), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Attaquants : Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Francfort), Amine Sbai (Angers)

Forfaits : Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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La sélection haïtienne de 26 joueurs

Gardiens : Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Défenseurs : Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (KAA Gand), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys de Berne).

Milieux de terrain : Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Attaquants : Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

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Actualités des équipes et compositions

Le Maroc est dirigé par Mohamed Ouahbi. Pour l’instant, aucun blessé ni suspendu n’est signalé et la composition probable reste à confirmer. De nouveaux éléments seront communiqués à mesure que l’heure du coup d’envoi approchera.

Haïti est dirigé par l’entraîneur Sébastien Migne. Comme pour le Maroc, aucune information concernant des blessures ou des suspensions n’a été confirmée et aucun onze de départ prévisionnel n’a encore été publié. Des mises à jour suivront dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

En pleine forme

Le Maroc aborde son rendez-vous d’Atlanta avec un bilan récent flatteur : trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties, aucune défaite. Son dernier résultat en date est un match nul 1-1 contre le Brésil lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde, le 13 juin, un point arraché grâce à une défense solide. Auparavant, les Lions de l’Atlas avaient fait match nul 1-1 contre la Norvège en amical, puis avaient dominé Madagascar (4-0), le Burundi (5-0) et le Paraguay (2-1). Sur ces cinq rencontres, ils ont inscrit 14 buts et en ont concédé seulement deux.

Les cinq dernières sorties d’Haïti offrent un bilan plus contrasté. Les Caraïbes ont d’abord perdu 1-0 contre l’Écosse lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde, le 14 juin. Auparavant, ils s’étaient inclinés 2-1 face au Pérou en amical, puis avaient dominé la Nouvelle-Zélande 4-0, leur meilleure performance sur cette série. Un nul 1-1 face à l’Islande et une défaite 0-1 contre la Tunisie complètent la série, offrant à la sélection de Migne un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre le Maroc et Haïti n’est disponible dans l’ensemble de données actuel. Les statistiques officielles historiques pour cette rencontre n’ont pas été fournies, et aucune rencontre antérieure entre les deux équipes n’est répertoriée ici.

Classement

Au classement du groupe C, le Maroc occupe actuellement la deuxième place et Haïti la troisième, après la première journée de compétition.