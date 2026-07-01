Maroc et Kenya restent en lice : le FC Barcelone officialise un troisième match amical

Le FC Barcelone disputera un troisième match amical lors de sa préparation estivale, alors qu’il vise à conserver son titre de champion d’Espagne.

Le groupe professionnel se retrouvera le 13 juillet au centre sportif Juan Gamper pour les tests médicaux d’usage.

Après une semaine de travail à la Ciudad Deportiva, le groupe s’envolera pour l’Angleterre et un stage au centre de Saint George’s Park, du 27 juillet au 3 août.

Le club attend encore des précisions sur la participation de ses internationaux à la Coupe du monde et finalise parallèlement le calendrier de ses matchs amicaux.

Le premier match amical confirmé oppose le Barça à l’équipe espagnole Europa le 24 juillet sur la pelouse de la Ciudad Deportiva, avant d’affronter Birmingham City le 31 juillet à Saint-Andrews.

Selon le journal Mundo Deportivo, un troisième test est désormais acté : les Blaugranas affronteront Udinese le 8 août en Italie, une rencontre évoquée depuis plusieurs semaines et désormais officielle.

Ce rendez-vous transalpin, évoqué depuis plusieurs semaines, est désormais officiel.

Le club étudie par ailleurs des offres pour disputer deux autres rencontres au Maroc (Rabat) et au Kenya (Nairobi), encore au stade de la négociation, tandis qu’un quatrième match est envisagé durant le stage anglais.

Watford et Stoke City sont pressentis comme principaux adversaires. Enfin, la traditionnelle Coupe Joan Gamper est fixée au 19 août, même si l’adversaire reste à confirmer.