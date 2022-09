Maroc - Chili : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le Maroc continue sa préparation de la Coupe du Monde en défiant le Chili, ce vendredi à Barcelone.

Le Maroc dispute ce vendredi son premier match sous les ordres de Walid Regragui. Le coach local a remplacé le très controversé Vahid Halilhodzic et espère redonner des couleurs aux Lions de l’Atlas. Cela passe par un bon résultat contre la Roja chilienne, une sélection non qualifiée pour la Coupe du Monde.

Le Maroc doit se rassurer

Les Marocains ont montré un visage inquiétant lors du rassemblement du mois de juin, essuyant notamment une lourde défaite face aux Etats-Unis. Il faut donc se relancer. Pour cela, ils pourront notamment compter sur quelques revenants. Il y a bien sûr Hakim Ziyech, dont le come-back a fait énormément plaisir aux supporters, et aussi Younès Belhanda. L’ancien montpélliérain a le droit à une énième chance avec son pays. Il espère ne pas la rater.

Pour le Maroc, cette rencontre va donc servir à préparer la Coupe du Monde. Romain Saiss et ses coéquipiers n’ont plus trop de temps à perdre. Ils doivent vite travailler leurs automatismes et le système préférentiel, surtout l’équipe a été en bonne partie renouvelée par rapport à celle qu’alignait l’ancien coach. Le test de ce vendredi est donc important à plus d’un titre.

La compo probable du Maroc :

Munir ; Hakimi, Saiss, Dari, Attiat ; Jabrane, Ounahi, Boufal : Harit, Ziyech, En Nesyri.

Où voir le match ?

La rencontre amicale entre le Maroc et le Chili ne sera diffusée sur aucune chaine française. Au Maroc, elle sera retransmise à partir de 21h (française) sur Arryadia. Une chaine qu’il vous est possible de regarder en streaming sur n’importe quel serveur IPTV.