La Belgique n’est de nouveau pas parvenue à battre la France lundi soir. L’équipe de Mark van Bommel a longtemps semblé se diriger vers une revanche au Stade de France après la défaite de la semaine dernière, avant de craquer dans le final. Dodi Lukebakio avait donné l’avantage à la Belgique, mais la France a frappé sans pitié à quatre reprises juste avant la fin : 4-1.

Côté belge, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans étaient absents, tous deux suspendus. La France n’était pas non plus au complet, avec le débutant Guillaume Restes dans le but et Estéban Lepaul en pointe.

Le scénario du match ressemblait assez à celui de la semaine dernière. La Belgique a très bien rivalisé avec les Français et s’est surtout montrée dangereuse en transition. Après un peu plus d’une demi-heure de jeu, l’équipe de Van Bommel a pris l’avantage.

Roméo Lavia a délivré une véritable passe décisive de génie : le milieu a parfaitement lancé Lukebakio dans la course, et celui-ci est resté très calme face à Restes. L’attaquant a envoyé le ballon avec puissance sous la barre : 0-1.

Au retour des vestiaires, les Français sont partis à la recherche de l’égalisation. Manu Kone, Lepaul et Rayan Cherki ont eu des occasions, mais le débutant Maarten Vandevoordt a réalisé un excellent match dans le but belge et a maintenu son équipe à flot.

Pendant longtemps, l’exploit a semblé possible, mais la France a frappé sans pitié dans le final. D’une frappe lointaine, Désiré Doué a égalisé à 1-1, avant que Cherki n’assène le coup de grâce à la Belgique quelques minutes plus tard avec le 2-1.

Un coup très dur pour la Belgique, qui a aussi subi une leçon de football des Français dans les dernières minutes. À deux reprises, le duo en or Doué-Michael Olise a brillé. Ce dernier a été à l’origine des deux buts, permettant aux Français de s’imposer 4-1. Au final, ce fut donc une soirée douloureuse pour la Belgique et Van Bommel.