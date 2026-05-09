Mark van Bommel pourrait effectuer un retour surprise sur le banc d’un grand club. D’après la presse turque, l’ex-technicien du PSV et du Royal Antwerp FC serait le grand favori pour prendre les commandes de Fenerbahçe. Sans club depuis deux saisons, le Néerlandais pourrait donc retrouver les terrains cet été.

À l’approche des élections à la présidence du club stambouliote, le candidat Aziz Yildirim aurait déjà désigné l’ancien international néerlandais comme son premier choix pour le banc en cas de victoire. Les observateurs locaux donnent Yildirim favori.

Selon le quotidien sportif turc Fanatik, des contacts auraient déjà eu lieu entre l’entourage de Yildirim et Van Bommel, lequel se montrerait ouvert à l’idée d’une aventure à Istanbul.

Ces douze derniers mois, l’ancien milieu de terrain s’est mis en retrait pour se consacrer à sa vie familiale et accompagner son fils Ruben, attaquant du PSV, dans sa rééducation suite à une rupture des ligaments croisés. Maintenant que le joueur est presque totalement rétabli, la voie est libre pour un nouveau chapitre dans la carrière d’entraîneur de son père.

Âgé de 49 ans, Van Bommel a déjà entraîné le PSV, le VfL Wolfsburg et l’Antwerp FC. C’est en Belgique qu’il a brillé : lors de sa première saison, il a mené l’Antwerp au titre de champion et à la victoire en Coupe, offrant au club son premier sacre national depuis 66 ans. Une campagne plus tard, il ajoutait la Supercoupe de Belgique à son palmarès.

À Istanbul, l’ambiance est électrique : le club risque encore de laisser filer le titre au profit de son rival Galatasaray, virtuel champion.

Si Van Bommel s’engage officiellement avec Fenerbahçe, il intégrera une illustre lignée de techniciens néerlandais formés au PSV. Auparavant, Guus Hiddink, Dick Advocaat et Phillip Cocu ont déjà dirigé ce grand club turc, et Erwin Koeman y a brieusement assuré l’intérim.