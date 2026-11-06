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imago-sport-1085571443.jpgPhoto News
Bart DHanis
Traduit par

« Mark van Bommel ne veut plus entendre parler d’un international belge et ne le convoquera plus jamais »

Belgique

Mark van Bommel n’est pas satisfait de Koni De Winter, comme le montrent les propos tenus par le sélectionneur de la Belgique lors de sa conférence de presse avant les prochains matches de Ligue des nations.

Vendredi, Van Bommel a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale. En Belgique, l’absence de De Winter, défenseur de l’AC Milan, n’est pas passée inaperçue.

Le sélectionneur s’est expliqué sur cette situation en conférence de presse. « Il a eu peu de temps de jeu à la Coupe du monde et ces derniers temps, et il ne se sentait pas bien par rapport à cela. C’était son choix et je ne pouvais pas le changer », a déclaré Van Bommel.

De Winter compte huit sélections avec la Belgique. Cette saison, il a été titulaire lors de presque tous les matches de l’AC Milan. Il n’a disputé aucune minute lors de la dernière Coupe du monde.

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12 nov. 2026

BEL

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Les médias belges déduisent des propos de Van Bommel que le sélectionneur ne convoquera plus De Winter lors des trêves internationales suivantes.

Jari De Busser et Mika Godts figurent en revanche parmi les joueurs convoqués. Le premier est l’un des quatre gardiens retenus dans la sélection.

Godts voit revenir Jeremy Doku, un concurrent important à son poste. L’attaquant de Manchester City s’est remis d’une blessure.

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