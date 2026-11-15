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Le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a décrit le match crucial de son équipe contre l’Italie en Ligue des nations de l’UEFA comme une rencontre à élimination directe sous haute pression. Van Bommel a insisté sur la nécessité de gagner, alors que les Diables rouges jouent leur qualification pour les quarts de finale à Bruxelles.

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Un match à fort enjeu à Bruxelles pour les hommes de Van Bommel

De retour à Bruxelles, la Belgique reçoit l’Italie au Koning Boudewijnstadion, consciente qu’une victoire est indispensable pour terminer parmi les deux premiers du groupe 1 de la Ligue des nations de l’UEFA. L’équipe de Mark van Bommel occupe actuellement la troisième place du classement après une campagne irrégulière. Elle a toutefois réagi à une lourde défaite face à la France en décrochant une précieuse victoire 2-1 contre la Turquie.

Alors que la lutte à trois pour la qualification en quarts de finale approche de son dénouement, les Diables Rouges se préparent à leur plus grand défi à ce jour.

La préparation de Van Bommel a été quelque peu perturbée par les blessures de Leandro Trossard et Mike Penders, dont il doit se passer.

Van Bommel exige une mentalité de haut niveau sous la pression

Avant cette rencontre décisive, Van Bommel a insisté sur la nécessité pour son groupe d’accepter pleinement l’énorme pression, comparant ce rendez-vous à un match à élimination directe.

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« Seule la victoire compte. Ce n’est pas une finale, mais ce match déterminera si nous passons au tour suivant ou non ; il ressemble davantage à un match à élimination directe », a déclaré Van Bommel.

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Le sélectionneur de la Belgique estime qu’évoluer dans un contexte aussi intense est précieux pour la progression de son groupe en vue des futurs tournois internationaux.

Une Italie qui a rapidement évolué sous Mancini

Van Bommel a également souligné l’importante transformation tactique de l’Italie sous Roberto Mancini depuis leur première confrontation, plus tôt dans cette campagne.

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« C’est un test intéressant de jouer sous pression, surtout en vue des grands tournois. Nous nous préparons toujours de la même manière, qu’il s’agisse d’une finale ou non », a noté Van Bommel.

Saluant son prochain adversaire, il a ajouté : « Ce n’est plus la même Italie que celle que nous avons affrontée lors du premier match. Elle est plus solide et a progressé en peu de temps. On ne bat pas la France par hasard, et sa victoire ne m’a pas surpris. »

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Les Diables Rouges visent les quarts de finale à domicile

Alors que la phase de groupes touche à sa fin, la Belgique sait que seule une victoire contre une équipe d’Italie en regain de forme lui garantira une place au tour suivant.

La bataille tactique au Koning Boudewijnstadion mettra le dispositif de Van Bommel à rude épreuve, tandis que la Belgique cherchera à tirer parti de l’avantage du terrain.

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La Belgique se concentre pleinement sur l’objectif de signer à Bruxelles une victoire maîtrisée et marquante pour décrocher sa place en quarts de finale de la Ligue des nations.