Mark van Bommel figure parmi les candidats à la fonction de sélectionneur national : « C’est certainement une option. »

Selon Niels Poissonnier, responsable de la rubrique football au journal belge « Het Laatste Nieuws », Mark van Bommel figure parmi les candidats potentiels au poste de sélectionneur des Diables Rouges.

La Belgique a été éliminée en quarts de finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’Espagne. Dans les dernières minutes de la rencontre, Mikel Merino a inscrit le but du 2-1 après une erreur de Senne Lammens.

Selon les journalistes de HLN, la position de Rudi García est intenable. Le Français a connu des qualifications décevantes pour la Coupe du monde, au cours desquelles son équipe a terminé de justesse en tête de son groupe, devant le Pays de Galles et le Kazakhstan.

En Ligue des Nations, il a terminé à la troisième place d’un groupe comprenant la France, l’Italie et Israël, avec seulement quatre points au compteur.

Dans ce contexte, le podcast de HLN regorge de spéculations sur un successeur à García. Le nom de Van Bommel est évoqué. « Van Bommel est certainement une option. »

« Il ne sera pas le seul candidat, mais son nom reviendra régulièrement au cours des prochaines semaines. Je pense qu’il faut chercher dans cette catégorie. Nous ne sommes pas en mesure de débourser de l’argent pour un entraîneur européen de haut niveau. C’est pourquoi nous avons choisi Rudi García. »

« Nous devons pêcher dans un vivier bien précis, et Van Bommel s’y trouve. S’il devait un jour accepter un poste en Belgique, ce serait à la tête de l’équipe nationale », conclut Poissonnier.

Van Bommel a déjà entraîné le Royal Antwerp en Belgique, qu’il a mené au titre de champion en 2023 ainsi qu’à la victoire en Croky Cup.