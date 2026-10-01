Mark van Bommel bombardé de questions en conférence de presse au sujet d’un grand nom en Belgique

La Belgique se prépare pour son match à domicile de Ligue des nations, vendredi soir, contre la Turquie. Jeudi, en conférence de presse, le sélectionneur Mark van Bommel a dû répondre à de nombreuses questions sur l’un de ses joueurs : Romelu Lukaku.

Lukaku s’est bâti un palmarès immense avec la Belgique, dont il est le meilleur buteur de tous les temps avec 93 réalisations. L’attaquant de Fenerbahçe conservera de toute façon ce titre dans un avenir proche. Le produit du centre de formation d’Anderlecht est suivi par Kevin De Bruyne, avec 38 buts.

Son statut ne lui a toutefois pas servi la semaine dernière lors du choc contre la France. L’Anversois de 33 ans a débuté sur le banc et Van Bommel ne l’a finalement pas non plus fait entrer en jeu. Contre l’Italie, le 25 septembre, Lukaku est entré à sept minutes de la fin.

Le fait que Lukaku soit resté sur le banc lors de ces rencontres avait déjà attiré l’attention de la presse belge, mais le faible nombre de minutes de jeu qu’il a reçues en sortie de banc fait lui aussi parler. Van Bommel a donc consacré une grande partie de sa conférence de presse aux questions sur Lukaku.

« Ce n’est absolument pas le cas que Romelu ne puisse pas entrer en jeu ou débuter, bien au contraire », est cité Van Bommel par Sporza. « Cela dépend de ce que nous pensons avoir besoin à telle phase du match ou dans telle situation. »

« Il a certaines qualités, mais j’ai trouvé que, dans ce match, nous étions un peu plus loin du but, ce qui nous permettait d’utiliser la vitesse. » Tant contre l’Italie que contre la France, Charles De Ketelaere a débuté en pointe. Alors qu’à Rome il avait été remplacé par Lukaku, Van Bommel a préféré Matías Fernández-Pardo contre la France.

« Je parle énormément avec Romelu, poursuit Van Bommel. Je suis aussi allé le voir à Istanbul et j’ai parlé avec lui via FaceTime de la situation et de la manière de jouer. Je ne veux pas dire que Romelu ne peut pas le faire. Bien au contraire. Le seul inconvénient, c’est qu’il ne joue pas beaucoup à Fenerbahçe. »

« Il faut en tenir compte. Je lui ai aussi expliqué que j’avais choisi la vitesse, non pas parce qu’il traverse une mauvaise période, car il s’entraîne bien. Mais ce n’est pas sur la base de bons entraînements que l’on joue, ou l’inverse. Le sujet est plus important de votre côté, mais il ne faut pas y chercher quelque chose de grand. »

Pour Lukaku, le match contre la Turquie pourrait tout de même être une occasion particulière, puisqu’il joue désormais en Turquie. « Je ne le remarque pas chez lui. Il se sent bien et à l’aise », a ajouté Van Bommel.

Jusqu’ici, Lukaku vit une saison malheureuse. Le droitier n’est pas assuré d’avoir une place de titulaire dans son club et n’a jusqu’à présent inscrit ni but ni passe décisive. Lukaku est lié à Fenerbahçe jusqu’à la fin de la saison, qui a l’option d’ajouter un an à son contrat.



