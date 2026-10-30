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Mark Bellingham, père des internationaux anglais Jude et Jobe, a été appelé à son tour en sélection pour représenter l’équipe d’Angleterre des vétérans de 50 ans et plus face à la République d’Irlande. L’ancien attaquant, qui a évolué dans des clubs hors des ligues professionnelles, a fêté ses 50 ans en mars et figure dans un groupe de 18 joueurs pour cette rencontre, prévue ce week-end dans le Cambridgeshire.

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Un buteur prolifique décroche sa première sélection

Mark s’apprête à connaître sa première sélection avec son pays ce week-end, après avoir vu ses deux fils accéder à la scène internationale. Avant de raccrocher les crampons en 2019, l’attaquant a passé 17 ans dans les divisions non professionnelles, portant les couleurs de 22 clubs différents. Depuis sa retraite, il a continué à jouer régulièrement dans des compétitions réservées aux vétérans et a désormais été retenu dans l’équipe nationale des plus de 50 ans.

L’ancien attaquant des divisions non professionnelles retenu

Au cours de sa carrière de joueur, Bellingham Sr a évolué à Cheltenham Town et à Newport County à la fin des années 1990. C’est ensuite avec Leamington, entre 2008 et 2009, puis Bromsgrove Sporting, en 2014, qu’il a disputé le plus de matches.

Désormais éligible dans la catégorie des plus de 50 ans après avoir célébré cet anniversaire marquant plus tôt cette année, l’ancien attaquant représentera son pays le jour même où une équipe d’Angleterre des plus de 60 ans affrontera également l’Irlande au même endroit.

Confirmant les détails des rencontres dans un communiqué officiel, la sélection des vétérans d’Angleterre a écrit : « Les vétérans d’Angleterre ont annoncé leurs équipes pour deux rencontres internationales contre la République d’Irlande, le dimanche 1er novembre, dans le Cambridgeshire. »

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« Les plus de 50 ans donneront le coup d’envoi à 14 h 15 et les plus de 60 ans à 16 h 15, à l’Elite Football Complex, dans le Cambridgeshire. »

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Ses célèbres fils ont ouvert la voie en sélection

En enfilant le maillot de l’Angleterre, Mark marche dans les pas de ses deux fils, qui se sont déjà imposés comme des figures importantes au sein des sélections nationales.

Son fils aîné Jude compte déjà 60 sélections en équipe d’Angleterre senior à 23 ans, pour un total de 14 buts et 15 passes décisives. Sept de ces buts ont été inscrits lors de la Coupe du monde 2026 cet été, alors qu’il menait l’équipe aux côtés de Harry Kane, tout juste sacré Ballon d’Or.

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De son côté, son frère cadet Jobe est devenu un élément central de l’équipe d’Angleterre espoirs, avec un but et quatre passes décisives en 12 matches. Il a porté le brassard de capitaine lors de chacune de ses 11 dernières apparitions.

Un premier match dimanche pour le père

Bellingham Sr tentera de marquer pour sa première sélection lorsque les plus de 50 ans entreront en jeu dimanche après-midi à 14 h 15, à l’Elite Football Complex. Ces débuts avec l’équipe des vétérans offrent à l’ancien attaquant des divisions non professionnelles une occasion particulière d’ajouter un chapitre à l’histoire footballistique de sa famille. Jude et Jobe retrouveront quant à eux la sélection anglaise plus tard en novembre.