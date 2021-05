Mario Kempes révèle la position de Lionel Messi !

La légende du football argentin, Mario Kempes, est certain que Lionel Messi n’a plus trop l’esprit à Barcelone.

Lionel Messi sera bientôt en fin de contrat du côté de Barcelone. Vu qu’il n’a encore fait part d’aucune décision, les rumeurs s’intensifient concernant la suite qu’il compte à donner à sa carrière. Et il semblerait que la tendance serait à un divorce avec son club de toujours.

Messi viserait une autre Ligue des Champions

Parmi ceux qui voient Messi changer de tunique l’été prochain, il y a un certain Mario Kempes. Dans une interview accordée au quotidien allemand Sport Bild, ce dernier a déclaré que son compatriote n’est plus convaincu par les ambitions du Barça. « Messi est partagé, a-t-il déclaré. Il se sent extrêmement à l'aise à Barcelone. Mais il se rend compte que les chances de remporter à nouveau la Ligue des champions avec le Barça sont minces. Ces dernières années, Barcelone a toujours été éliminé de façon prématurée. En plus, il y a la situation financière qui n’est pas au mieux. Le club a de grandes difficultés à construire une nouvelle équipe de premier plan ».

L'article continue ci-dessous

A la question ensuite quel club pourrait rejoindre La Pulga, le champion du monde 1978 a répondu : « Il faudrait qu’il retrouve Pep Guardiola à Manchester City, ou qu’il aille au Paris Saint-Germain ou au Bayern Munich. Ces clubs ont soit l'argent, soit le joueurs pour connaitre un grand succès ».

Kempes a choisi trois destinations potentielles pour son compatriote avant de se raviser et exclure celle de Munich : « Messi serait un bon choix pour le Bayern, les responsables à Munich pensent avec leur tête, pas avec leur portefeuille, et ne paieraient jamais un salaire aussi élevé pour Messi ».

En effet, un engagement de Messi avec les champions d’Allemagne est très peu probable. Ces dernières semaines, Oliver Kahn et le président Herbert Hainer ont souligné à plusieurs reprises que les transferts trop coûteux sont exclus dus à la perte de revenus à la suite de la crise liée au coronavirus.