Mario Balotelli explique son choix de rejoindre Brescia : "le rêve de mon père"

Mario Balotelli a expliqué ce lundi pourquoi il avait opté pour le défi de Brescia.

Après Nice et Marseille, Mario Balotelli a tourné la page de son chapitre en pour en ouvrir un autre dans son pays.

Attendu à Flamengo au , l'attaquant italien a finalement choisi de relever le défi de Brescia, club fraîchement promu en . Après avoir fréquenté les deux clubs de Milan, "Super Mario" fait le choix du coeur, comme il l'a indiqué lors de sa présentation officielle ce lundi.

Mario Balotelli, originaire de la région, a en effet été formé à Lumezzane, un club de la banlieu de Brescia. C'est dans cette écurie que l'international italien a fait ses premiers pas avant de rejoindre où l'Inter, où il a définitivement pris une autre dimension. L'ancien Niçois a ainsi confié que son père adoptif, décédé en 2015, était un supporter de Brescia.

"Ma mère (adoptive) s'est mise à pleurer quand je lui ai annoncé que j'avais la possibilité de signer ici", a-t-il expliqué lors de sa présentation. "Mon père (adoptif aussi, décédé en 2015) était originaire de Brescia. C'était son rêve de me voir porter ce maillot".

Mario Balotelli souhaite "donner beaucoup plus que nulle part ailleurs". "Je ne regarde pas vraiment la télévision et ne lis pas ce qui s'écrit sur moi. On ne peut pas plaire à tout le monde", a-t-il conclu dans des propos relayés par L'Equipe. En cas de bonnes performances dans son club de coeur, l'Italien pourra viser une participation à l' avec la Nazionale, dirigée par Roberto Mancini, qui le connait parfaitement.