"Mario a sans doute besoin d'un nouveau challenge", juge Vieira au sujet de Balotelli

Dans les colonnes de Nice-Matin, Patrick Vieira a ouvert la porte à un probable départ de Mario Balotelli.

La fin de l'aventure entre l'OGC Nice et Mario Balotelli semble plus proche que jamais.

"Mario a sans doute besoin d'un nouveau challenge", a expliqué Patrick Vieira à Nice-Matin, avant de développer : "Il est sous contrat, ce n'est donc pas la fin (...) mais on doit trouver une solution. Julien (Fournier, le Directeur Général) et le président (Jean-Pierre Rivère) vont discuter avec son agent."

L'article continue ci-dessous

Si Vieira a "laissé partir en vacances un peu plus tôt" son joueur, l'association entre les deux hommes n'a pas porté ses fruits, comme le démontre le bilan de 0 but affiché par Balotelli depuis l'entame de la saison. Un échec ? "Oui, on peut dire ça", a affirmé le coach du club azuréen.

"Dès le départ, c'était difficile à gérer, car il a repris l'entraînement très en retard cet été, lesté d'une surcharge pondérale. On s'est rapidement rendu compte, tous les deux, que cela n'allait pas être si facile que ça", a-t-il fait savoir.

Mario Balotelli est en fin de contrat en juin 2019 et n'a pas été retenu lors des derniers matches de l'OGC Nice.