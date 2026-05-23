Marijn Beuker prolonge son contrat : le milieu de terrain s’engage avec l’Ajax jusqu’en milieu d’année 2029

Luca Messori restera sous les couleurs de l’Ajax pour les années à venir. Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un nouveau contrat qui le lie au club jusqu’en juin 2029.

Son précédent bail courait jusqu’en milieu de saison 2027 ; le club évite ainsi que le jeune milieu n’entame la dernière année de son contrat.

Né à Modène (Italie), le jeune international vit aux Pays-Bas depuis plusieurs années. Repéré par l’Ajax à l’âge de six ans, il avait été écarté en 2020 avant de voir le club amstellodamois revenir à la charge trois ans plus tard.

Cette saison, le talentueux milieu de terrain alterne entre l’Ajax U19 et le Jong Ajax, et a déjà disputé vingt matchs sous les couleurs de la réserve en Keuken Kampioen Divisie.

Le directeur du football Marijn Beuker se félicite de cette prolongation : « Luca a démontré la saison dernière sa capacité à s’adapter au niveau professionnel. C’est un joueur intelligent, capable de créer des espaces, un attaquant rapide et dynamique doté d’une excellente vision du jeu. »

« Nous sommes convaincus qu’un bel avenir l’attend à l’Ajax et c’est pourquoi nous sommes ravis qu’il ait signé un nouveau contrat », déclare Beuker.

Vendredi, un autre talent de la Mauritsstad, le Rotterdamois Luca de Baat (17 ans), a lui aussi paraphé un contrat portant jusqu’en 2029.