L'entraîneur italien de Manchester City, Enzo Maresca, s'est exprimé sur de nombreux dossiers importants avant le match tant attendu face au Porto portugais, prévu demain mardi en soirée au stade du Dragão, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Maresca a évoqué la force de Porto, les importantes dépenses de Manchester City durant le mercato estival, ainsi que le nouveau format de la Ligue des champions, l'état d'Erling Haaland, sans oublier la situation de Rayan Cherki, Nico O'Reilly et Jérémy Doku.

À propos du match contre Porto, Maresca a déclaré : « Porto est une très bonne équipe, qui se distingue par un style de jeu clair et singulier, et je les en félicite. Ils ont des joueurs remarquables et une manière de jouer bien définie, tout en faisant preuve d'agressivité avec ou sans le ballon, mais nous espérons pouvoir remporter la victoire demain. »

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Il a ajouté : « Porto est une équipe organisée et forte sur les coups de pied arrêtés, et je pense que cet aspect est devenu une partie importante du football. Nous devons donc faire de notre mieux, défendre de la bonne manière, essayer de marquer des buts et être parfaits sur les coups de pied arrêtés, car toutes les équipes sont devenues performantes dans ce domaine. »

Concernant les propos de l'entraîneur de Porto au sujet des dépenses de Manchester City, avoisinant les 500 millions d'euros durant le mercato estival, et sur le fait de savoir s'il cherchait ainsi à mettre la pression sur son équipe, Maresca a répondu : « Vous pouvez lui poser cette question. Pour moi, cela ne représente aucune pression, mais plutôt un avantage. »

La Ligue des champions et la diffusion de musique

Maresca a parlé de son expérience passée en Ligue des champions : « J'étais ici lors de la saison où nous avons remporté le triplé, et j'ai vécu de belles expériences avec Chelsea. C'est une compétition différente, mais nous devons jouer selon notre style habituel, et nous devons nous adapter au nouveau format de la Ligue des champions. C'est une compétition différente, mais l'ambition reste la même. »

Interrogé sur l'équipe favorite pour remporter le titre de la Ligue des champions, il a répondu : « Nous sommes ici pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est le déroulement du match qui déterminera qui est le favori pour la victoire, car jouer ici est difficile et la tâche est ardue. Nous ferons de notre mieux et essaierons de gagner le match. »

À propos de la diffusion de musique durant les entraînements de l'équipe, Maresca a expliqué : « C'est quelque chose que j'ai mis en place à Leicester et à Chelsea, et que j'applique ici aussi. Quand la musique est diffusée, les joueurs se sentent heureux, car ce sont eux qui choisissent la musique eux-mêmes. »

Le secret du changement de Haaland et l'ampleur des dépenses sur les transferts

L'entraîneur de Manchester City a évoqué la fatigue mentale dont pourrait souffrir Erling Haaland : « Ce n'est pas facile pour Erling, ni pour les joueurs qui évoluent avec leurs sélections nationales. Lorsque nous remarquons qu'ils ressentent de la fatigue, il est juste de leur accorder un peu de repos, que ce soit pour un match ou pour une semaine. »

L'entraîneur de Manchester City a ajouté : « Le plus important pour moi est de m'assurer qu'ils soient pleinement en forme et heureux, car nous avons besoin de 11 joueurs au sommet de leur préparation. »

Au sujet du changement survenu chez Haaland depuis son arrivée à Manchester City en 2022, Maresca a déclaré : « Haaland est devenu un homme mûr et un père, ce qu'il n'était pas à son arrivée ici. Sa vie a complètement changé après la naissance de son fils. C'est un joueur de très haut niveau et une personne formidable, mais il est désormais devenu un être humain accompli et un homme de famille. »

Concernant l'ampleur des dépenses sur les transferts et la pression croissante sur Manchester City, Maresca a affirmé : « Quand on est dans un club comme City, les attentes sont plus élevées. Je préfère me concentrer sur le travail au jour le jour, et pour moi, le plus important est de voir que nous nous améliorons. »

Le rôle de Rayan Cherki et la situation de O'Reilly et Doku

Maresca a parlé du rôle que joue Rayan Cherki au sein de l'équipe, expliquant : « Il y a toujours un plan de jeu précis. Quand nous sommes dans notre moitié de terrain, Rayan recule un peu pour réguler le rythme du jeu, tandis que lorsque nous sommes dans la moitié de terrain adverse, nous avons besoin de sa présence dans une position avancée, car il représente un grand danger grâce à ses passes décisives. »

Il a ajouté : « Cela dépend de la nature du match. Face à Coventry, son léger repli lorsque nous étions dans notre moitié de terrain était une bonne chose, car il apporte une grande qualité à notre jeu. »

Il a poursuivi : « Il était parfaitement bien placé lors du deuxième but marqué face à Bournemouth, et il affiche un excellent niveau avec nous. Je pense aussi que Phil Foden est également capable d'envoyer ces passes décisives entre les lignes, et nous avons beaucoup de chance de les avoir tous les deux. »

Au sujet de la situation de Nico O'Reilly et de Jérémy Doku, Maresca a déclaré : « Nico sera disponible ce week-end. Quant à Doku, non, pas encore. Il n'y a pas de rechute, il a repris les entraînements, mais je ne sais pas s'il sera disponible pour jouer ce week-end. »



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Le match contre Porto sera difficile

De son côté, Matheus Nunes, joueur de Manchester City, a insisté sur la difficulté du match contre Porto, déclarant : « Le match sera difficile, car toutes les équipes comptent d'excellents joueurs. Je sais que Pepê est un joueur offensif remarquable et qu'il excelle des deux pieds. Ce sera un match formidable. »

Il a ajouté : « D'après ce que j'ai vu, je pense qu'ils prennent vraiment du plaisir à jouer maintenant, ils apprécient beaucoup de maîtriser le déroulement du match, et c'est une grande différence. Lorsque je jouais ici, le style reposait sur les transitions rapides ; l'esprit combatif fait partie de leur ADN, mais quant à savoir s'ils sont mieux ou moins bien lotis, c'est aux autres d'en juger. »

Sur la question de savoir si le match contre Porto est le test le plus complexe pour City cette saison, il a répondu : « Je ne sais pas si c'est le match le plus complexe, car les rencontres contre Arsenal et Crystal Palace ont été complexes elles aussi. Nous affrontons l'une des meilleures équipes du Portugal, et je suis convaincu que ce sera un match difficile ; nous devons donc afficher notre meilleur niveau. »

Comparaison entre Guardiola et Maresca

Nunes a parlé du travail sous la direction de Maresca, déclarant : « Il a apporté avec lui une énergie considérable, et on ressent désormais une nouvelle énergie qui règne dans l'atmosphère. Il dégage une énergie très positive, et c'est lui qui fixe les standards. »

Au sujet de la comparaison entre Maresca et Pep Guardiola, il a déclaré : « J'ai travaillé avec Pep pendant trois saisons, alors que je n'ai travaillé avec Enzo que quelques mois seulement, et je pourrai peut-être répondre à cette question dans quelques mois. Tous deux font preuve d'une grande passion, c'est pourquoi je vois plus de similitudes que de différences. »

Nunes a révélé son état physique avant le match contre Porto, déclarant : « Je vais bien, et je suis totalement prêt à 100 %. Il s'agissait d'une blessure à la cheville, j'ai subi un tacle violent lors de l'entraînement qui a précédé le match contre Arsenal, mais je vais bien désormais. »

L'ambition en Ligue des champions et le second capitaine

Concernant les attentes autour du parcours de Manchester City en Ligue des champions, Nunes a déclaré : « Chaque année a ses propres circonstances. La Ligue des champions est la compétition la plus difficile, en particulier dans les phases à élimination directe, où la moindre mauvaise performance conduit à l'élimination, contrairement à la Premier League anglaise qui vous offre l'occasion de vous rattraper. Nous aspirons à gagner chaque saison, et cette saison ne sera pas différente de la précédente. »

Nunes a parlé des nouvelles recrues conclues par Manchester City, déclarant : « C'est vraiment incroyable qu'ils nous aient rejoints, car ils étaient les meilleurs joueurs de leurs anciennes équipes. C'est ainsi que les choses fonctionnent : des joueurs partent et d'autres arrivent. Nous devons les aider à s'adapter, et ils sont très heureux d'être ici. »

À propos du transfert de Fernández, il a déclaré : « Nous, en tant que joueurs, ne connaissons pas les détails, mais nous voulons recruter les meilleurs joueurs, et Enzo en fait partie. Nous avons ressenti une immense joie. Lorsqu'un nouveau joueur arrive, cela signifie qu'ils ont accompli un travail formidable durant le mercato. »

Nunes a salué le rôle de leader que joue Haaland au sein de l'équipe, déclarant : « C'est le second capitaine et une figure de proue, car il a tout gagné avec le club. C'est une personne formidable, et je suis heureux que son rôle de leader gagne en force et en maturité, car il le mérite amplement. »

Au sujet de son poste sous la direction de Maresca, Nunes a déclaré : « Je pense qu'il restera le même. Il y aura peut-être des moments où je pourrai jouer à d'autres postes, mais je pense que je jouerai principalement comme arrière droit cette saison. Je peux jouer à n'importe quel poste, et je me sens heureux au poste d'arrière droit. »