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Manchester City continue de perdre des points en Premier League. Incapable de renouer avec la victoire pour le cinquième match consécutif, il a dû se contenter d'un nul spectaculaire sur la pelouse d'Arsenal, au terme d'une rencontre haletante jusqu'au coup de sifflet final, qui accentue encore la pression sur l'Italien Enzo Maresca.

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Le choc entre Arsenal et Manchester City, disputé dimanche soir à l'Emirates Stadium dans le cadre de la 12e journée de Premier League, s'est soldé par un match nul (2-2). La rencontre a offert quatre buts et de nombreux rebondissements, sans permettre à aucune des deux équipes de prendre les trois points.

Si Arsenal repart avec un point qui conforte sa place en tête du classement, Manchester City encaisse un nouveau coup dur dans la course au titre. Sa série négative s'étend désormais à cinq matchs consécutifs sans la moindre victoire, ce qui rappelle l'une des pires périodes de l'équipe ces dernières années.

Le site spécialisé dans les statistiques « Squawka » a mis en lumière une statistique négative pour Manchester City : l'équipe n'a pas gagné lors de cinq matchs consécutifs de Premier League, une première depuis 2009 sous la direction de Pep Guardiola.

Cette série revêt une importance exceptionnelle, puisque c'est la première fois que Manchester City enchaîne cinq matchs de championnat sans victoire sous la direction de son entraîneur Maresca, habitué à mener l'équipe à la lutte pour les titres et à battre des records.

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Les difficultés des Citizens ont commencé par une défaite face à Aston Villa (2-1), suivie d'un nouveau revers contre Brighton (1-0), puis d'une chute face à Nottingham Forest (3-1). Les résultats décevants se sont poursuivis avec un nul contre Fulham (1-1), avant ce dernier match nul face à Arsenal (2-2).

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Manchester City a ainsi perdu 11 points sur 15 possibles lors de ces cinq rencontres, ne récoltant que deux points en deux matchs nuls, pour trois défaites consécutives.

Ces chiffres placent Maresca face à un défi difficile : stopper rapidement la chute et retrouver l'équilibre, d'autant que la poursuite de cette hémorragie de points pourrait compliquer la tâche de l'équipe dans sa traque d'Arsenal au sommet du classement.

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Arsenal reste en tête avec une statistique défensive remarquable

De l'autre côté, les chiffres marquants de ce choc à l'Emirates ne se limitent pas aux difficultés de Manchester City. Le site spécialisé dans les statistiques « Opta » a souligné une performance défensive remarquable d'Arsenal, liée aux penalties sifflés contre lui à domicile.

Selon ce site, Arsenal n'a concédé aucun penalty lors de ses 53 derniers matchs de Premier League à domicile, soit la plus longue série du genre pour le club à l'Emirates Stadium dans cette compétition.

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Cette statistique illustre en partie la solidité du club londonien à domicile, qui a disputé 53 matchs consécutifs de championnat sans jamais devoir faire face à un penalty sifflé contre lui.

Même si le nul contre Manchester City ne lui a pas rapporté les trois points, Arsenal conserve la tête du classement et poursuit sa route dans la course au titre de Premier League.

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Six points d'écart relancent la course au titre

Avec ce résultat, Arsenal porte son total à 29 points et conserve la tête de la Premier League, tandis que Manchester City, deuxième, compte 23 points.

L'écart entre les deux équipes reste de six points, les Citizens n'ayant pas réussi à profiter de la confrontation directe pour réduire la distance avec leur rival londonien.

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Entre la position relativement stable d'Arsenal en tête et la crise de résultats qui frappe Manchester City, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour la course au titre. Maresca est désormais tenu de trouver rapidement des solutions pour mettre fin à cette série négative, avant que les pertes de points successives ne se transforment en véritable crise menaçant les ambitions de son équipe.