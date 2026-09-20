Manchester City a signé une victoire spectaculaire et précieuse face à son hôte Sunderland sur le score de 5-3, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche soir à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Angleterre de Premier League.

Le réseau « WhoScored » a confirmé que Manchester City possède actuellement la plus longue série de victoires consécutives en Premier League cette saison, après avoir remporté ses cinq premiers matchs, précisant qu'il s'agit de la seule équipe de la compétition à réaliser un sans-faute, avec un pourcentage de victoires de 100 %.

Ce chiffre reflète le solide départ affiché par l'équipe des Skyblues, après avoir réussi à engranger l'intégralité des points disponibles au cours des cinq premières journées, se plaçant précocement en tête du classement.

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De son côté, le réseau français « Stats Foot » a révélé un nouveau record historique pour Manchester City, la victoire lors des cinq premiers matchs d'une saison de première division étant devenue un exploit que l'équipe réalise pour la cinquième fois de son histoire.

Le réseau a précisé que Manchester City avait déjà remporté ses cinq premiers matchs d'une saison de première division lors des saisons 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 et 2023-2024, avant de rééditer l'exploit lors de la saison en cours.

Ainsi, l'équipe continue d'écrire un nouveau chapitre de son histoire, après avoir réussi à réaliser un départ parfait pour la cinquième fois.

Maresca entre dans une liste très fermée, et Haaland réalise un chiffre remarquable

La chose ne s'est pas arrêtée aux chiffres de Manchester City, mais s'est étendue à son entraîneur italien Enzo Maresca, qui a poursuivi son début parfait avec l'équipe en Premier League. Selon le réseau de statistiques « Squawka », Maresca a remporté l'ensemble de ses cinq premiers matchs en Premier League depuis qu'il a pris les rênes de Manchester City.

Maresca est ainsi devenu le sixième entraîneur seulement dans l'histoire de la compétition à remporter ses cinq premiers matchs avec un même club, rejoignant une liste qui comprend Carlo Ancelotti, Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjær, qui ont chacun remporté leurs six premiers matchs, aux côtés de Craig Shakespeare et Maurizio Sarri, qui ont remporté leurs cinq premiers matchs.

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Le Norvégien Erling Haaland a lui aussi continué d'écrire des chiffres remarquables en Premier League, après être parvenu à faire trembler les filets de Sunderland lors du match d'aujourd'hui. Le réseau « Squawka » a indiqué que Haaland a marqué contre toutes les équipes qu'il a affrontées en Premier League, après avoir ajouté Sunderland à la liste de ses victimes.

Ce chiffre confirme la présence offensive remarquable de l'attaquant norvégien, qui continue de s'imposer comme l'un des noms offensifs les plus en vue de la compétition, grâce à sa capacité à marquer face aux différents adversaires qu'il a rencontrés depuis son arrivée à Manchester City.