Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, ne s'inquiète pas du niveau de son joueur Marc Guéhi, malgré sa responsabilité dans les 3 buts encaissés par son équipe lors des deux derniers matchs de Premier League.

Nicolas Jackson a mené Aston Villa à une victoire 2-1 sur la pelouse de Villa Park, après que Guéhi n'a pas réussi à contrôler le ballon sur l'action du but d'ouverture.

Au lieu de cela, le ballon lui a échappé pour parvenir à John McGinn, qui l'a transmis à Jackson, lequel a inscrit son premier but du match, avant d'ajouter le deuxième par la suite.

Guéhi a été remplacé à la mi-temps, après avoir reçu un carton jaune à la 32e minute.

Les erreurs de Guéhi avaient déjà permis à Ipswich d'inscrire deux buts dans les filets de Manchester City lors du match entre les deux équipes.

Le journal The Guardian a publié les déclarations de Maresca à l'issue de la rencontre, où il a affirmé : « Je ne suis absolument pas inquiet concernant Marc Guéhi. »

Il a poursuivi : « Je sais qu'il a joué chaque minute depuis le début de la saison avec nous et avec la sélection anglaise, et ce n'est pas chose facile. Mais son remplacement est aussi dû au fait qu'il était sous le coup d'un carton jaune. »

Il a précisé : « Au vu de la manière dont nous voulons jouer, fondée sur le pressing et l'engagement, le fait qu'un joueur écope d'un carton jaune peut parfois représenter un risque. Cela dit, je ne suis absolument pas inquiet. »

Manchester City a tiré 15 fois contre 8 tentatives pour Aston Villa, mais a perdu des points pour la première fois cette saison en Premier League.

Le gardien Zion Suzuki a repoussé plusieurs ballons importants, pour préserver l'avance de son équipe au cours de la seconde période, tandis qu'Aston Villa a inscrit ses deux buts sur ses deux seules frappes cadrées.

Maresca a déclaré : « Je pense que nous méritions davantage de ce match, au vu du nombre d'occasions que nous avons créées, ainsi que des occasions que nous avons laissées à l'adversaire. »

Il a ajouté : « Nous avons perdu parce que, très probablement, nous n'avons pas été assez décisifs dans la surface de réparation d'Aston Villa. »

Le compte du réseau The Touchline sur le site X a publié les déclarations de Maresca au sujet de l'absence du joueur marocain Ayoub Bouaddi.

Maresca a déclaré : « Je pense que la situation était un peu différente face au Paris Saint-Germain. Je pense que nous avions besoin aujourd'hui de milieux de terrain dotés de qualités techniques, et c'est pour cette raison que Reijnders et Foden ont joué. »

Il a insisté : « Mais il ne fait aucun doute qu'Ayoub Bouaddi nous aidera. Enzo Fernández et Elliot Anderson ont livré un très bon match. »

Il a conclu : « Nous avons beaucoup de matchs, et Ayoub Bouaddi aura certainement du temps de jeu. »