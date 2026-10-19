Maresca confirme la triste nouvelle concernant Semenyo et suscite l'inquiétude au sujet de Haaland

L'Italien Enzo Maresca, entraîneur de Manchester City, a révélé une mauvaise nouvelle concernant Antoine Semenyo, la star de l'équipe, tout en suscitant l'inquiétude au sujet de son coéquipier Erling Haaland.

Lors d'une conférence de presse tenue avant le match de la Ligue des champions prévu demain mardi, face à l'AEK Athènes, Enzo Maresca, entraîneur de City, a confirmé la triste nouvelle concernant l'attaquant ghanéen, Antoine Semenyo, victime d'une blessure au ligament latéral du genou.

Maresca a déclaré que Semenyo serait absent pendant 8 semaines, ce qui constitue un coup dur pour City, qui a signé une importante victoire sur le score de 3-2 face à Ipswich Town, grâce à un doublé d'Erling Haaland et un but de Phil Foden.

L'entraîneur italien a également commenté l'état de son attaquant norvégien, qui avait quitté le match en se sentant souffrant : « Erling Haaland pourrait être disponible demain. On verra. Nous avons une séance d'entraînement aujourd'hui, et nous avons encore quelques doutes. »

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Il a ajouté : « Il était en bonne forme hier, et il se sentait mieux. Quant aux autres, ils vont plutôt bien. Le seul qui sera probablement absent pendant huit semaines, c'est Antoine Semenyo. »

Il s'est avéré que le diagnostic de la blessure de Semenyo était moins grave que prévu au départ, mais son absence privera Manchester City d'une option offensive essentielle pendant près de deux mois. Maresca a précisé : « Au début, nous pensions que sa blessure serait plus grave. Après l'IRM que nous avons réalisée hier, nous sommes plus rassurés : elle est moins grave que ce que nous craignions. Il sera absent pendant huit semaines. Le plus important maintenant, c'est sa guérison totale. Quand il reviendra en décembre, il sera comme un nouveau joueur. C'est une blessure au ligament latéral, et non une blessure musculaire. »



Cette absence pourrait offrir une plus grande opportunité à Phil Foden, qui a marqué un but dans les cages d'Ipswich.

City reste en tête de la Premier League après sept victoires consécutives, et espère désormais renouer avec le succès en Ligue des champions après sa défaite face au Paris Saint-Germain, en accueillant l'AEK Athènes au stade de l'Etihad.