L'Italien Enzo Maresca, entraîneur de Manchester City, estime que son équipe a souffert en première période face à Liverpool, mais il a insisté sur le fait que la performance des Citizens s'était nettement améliorée en seconde période.

Manchester City s'est imposé face à Liverpool (3-0), à Anfield, ce dimanche soir, lors de la sixième journée de Premier League.

Le score était toujours de 0-0 jusqu'à l'exclusion de Ryan Gravenberch, milieu de terrain de Liverpool, à la 62e minute. Manchester City a ensuite inscrit 3 buts consécutifs pour sceller la rencontre.

Maresca a déclaré dans des propos accordés à « Sky Sports » : « Les conditions étaient très difficiles, et l'environnement l'était aussi. Nous avons souffert en première période, nous avions la possession du ballon mais nous n'étions pas efficaces dans nos déplacements sans ballon. En seconde période, nous avons procédé à quelques ajustements et notre performance s'est nettement améliorée. Nous ne faisions pas les choses correctement dans la construction du jeu, mais nous avons été meilleurs en seconde période. »

À propos de l'ambiance d'Anfield, Maresca a expliqué, selon les propos rapportés par « BBC » : « Nous devons apprendre à gérer le bruit, car il nous accompagnera dans tous nos matches à l'extérieur : il y aura du bruit. Nous devons gérer cela et produire notre propre bruit. Notre bruit, c'est de gagner les matches. Le sentiment à la fin du match avec nos supporters et notre bruit, c'est un sentiment merveilleux et un bruit particulier. »

Interrogé sur le fait de savoir si l'ambiance était plus enflammée que d'habitude en raison des 100 et quelques infractions aux règles financières reprochées à Manchester City, l'entraîneur italien a répondu : « Je ne sais pas exactement, je suis déjà venu ici une fois avec City lors de la saison du triplé (lorsqu'il était adjoint de Guardiola). C'était formidable de disputer un match comme celui-ci au milieu de ce vacarme et de cette ferveur. Nous devons faire entendre notre voix et gérer leur vacarme. »

Quant à savoir si les problèmes extra-sportifs peuvent motiver l'équipe, il a souligné : « Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Ces problèmes peuvent créer un lien avec les supporters. J'ai dit pendant la semaine : montrez votre enthousiasme, enflammez l'ambiance, et espérons que nous célébrerons une victoire. C'est la seule chose sur laquelle nous pouvons nous concentrer. »

Sur l'importance de donner aux supporters une raison de célébrer, il a dit : « Bien sûr, pour de nombreuses raisons. Après 10 à 15 ans durant lesquels le club a remporté des titres, en suivant les bonnes procédures pour les décrocher, et que cela arrive ensuite, c'est un sentiment très désagréable pour eux. Il y a une procédure en cours, ce n'est pas le bon moment. »

Au sujet des buts de son équipe, il a poursuivi : « Magnifiques. Jérémy (Doku) a été très bon, nous devons prendre soin de lui. C'est un joueur important mais il revient tout juste de blessure. Tout le monde a été impressionnant. »

Et il a ajouté : « Avec un joueur en plus, il est devenu plus facile de conserver le ballon, mais je suis très heureux des trois points. »

Il a conclu : « Je ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors du football, alors pourquoi serais-je nerveux ? Je suis nerveux à propos du plan de jeu et des séances d'entraînement quotidiennes, mais le reste ne dépend pas de moi. »

Manchester City compte 18 points et occupe la première place du classement de la Premier League (avec le maximum de points possible), tandis que le total de Liverpool reste bloqué à 9 points, sachant qu'il a concédé aujourd'hui sa première défaite en Premier League cette saison.



