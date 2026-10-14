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L'entraîneur italien explique la souffrance des supporters de son équipe

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Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a déclaré que les supporters du club avaient peut-être souffert davantage que les joueurs et le staff technique des répercussions de l'affaire des 115 chefs d'accusation financiers auxquels le club a fait face en Premier League, et ce après la victoire 3-0 de City sur Liverpool à Anfield, dimanche.

Les supporters de Liverpool ont accueilli les joueurs de City par des sifflets et des chants de « Relégation, relégation ! », au milieu des spéculations sur les sanctions possibles après la condamnation du club de Manchester pour infraction aux règles financières du championnat.

Le club a nié toute irrégularité et a fait appel de la décision. La victoire face à Liverpool a préservé le début de saison parfait de Manchester City en Premier League et leur a permis de prendre trois points d'avance en tête du classement avant le match de Ligue des champions de ce mercredi, à domicile, contre le Paris Saint-Germain.

Maresca a déclaré avant la confrontation avec le club français : « Après avoir été très heureux sur le terrain, nous avons passé un bon moment avec nos supporters. C'était peut-être plus difficile pour nos supporters que pour les joueurs ou pour moi. »

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Il a ajouté, selon Reuters : « C'est plus compliqué, parce que si j'étais supporter d'Arsenal ou de Manchester United et que vous étiez supporter de Manchester City, je pourrais vous dire : "Mon ami, tu es un tricheur" ou quelque chose comme ça. Donc c'était peut-être plus difficile pour eux. »

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Maresca a également répondu aux critiques visant les célébrations de City sur la pelouse d'Anfield, l'entraîneur italien expliquant qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi certains médias et d'autres supporters se demandaient pourquoi ils avaient savouré une large victoire face à leurs rivaux.